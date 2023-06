Princ Harry in Meghan uradno zapustila posestvo Frogmore

Hiša Frogmore Cottage, ki leži na posestvu Frogmore v Windsorju, išče novega 'lastnika'. Princ Harry je s soprogo Meghan Markle namreč tri mesece po tem, ko ju je kralj Karel III. izselil, tudi uradno zapustil uradno rezidenco na Otoku. Po poročanju ITV News sta vojvoda in vojvodinja Susseška "končno spakirala" in se izselila. To je potrdil tudi njun predstavnik, ki je dodal, da se je to "šele sedaj" zgodilo.

Kralj je svojega mlajšega sina izselil kmalu po tem, ko je izšla njegova biografija Rezerva , v kateri je v nasprotju z ideologijo angleške kraljeve družine z javnostjo delil marsikatero skrivnost in temno plat z dvora. (Prvo) obvestilo, da morata svoje stvari izseliti iz hiše, naj bi Harry in Meghan tako prejela že januarja.

Spomnimo, Meghan in Harry sta po poroki hišo v dar dobila od pokojne kraljice Elizabete II. Vojvoda in vojvodinja Susseška sta hišo, ki je v lasti kraljevine, v letih 2018 in 2019 prenovila, stroški prenove pa so ocenjeni na 2,7 milijona evrov. Stroške so sprva krili davkoplačevalci prek državne donacije, nato pa jih je v celoti povrnil vojvoda.