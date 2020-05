Princ Harry in Meghan zaradi dronov nad hišo poklicala policijo

Samo v tem mesecu je kraljevi par zaznal najmanj pet dronov, ki so letali okrog njune losangeleške rezidence. Višina, na kateri so leteli je bila zaskrbljujoče nizka, ocenjena na zgolj približno šest metrov. Okolico pa so preletavali tudi, ko sta se Meghan in Harry zadrževala v zunanjem bazenu z otrokom, malim Archiejem.