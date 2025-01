Princ Harry in njegova Meghan delila hrano evakuiranim v požarih

Čeprav ne slovita kot najbolj priljubljen par, sta princ Harry in Meghan Markle znova dokazala, da jima ni vseeno za ljudi. Svoj čas sta namenila evakuiranim v katastrofalnih požarih, zadnje dni divjajo po Los Angelesu. V Pasadeni sta se družila z ljudmi, ki so izgubili svoje domove, jim delila hrano, namenila kakšno spodbudno besedo in topel objem.

OGLAS

Princ Harry in Meghan Markle resda nista najbolj priljubljen par v Združenih državah Amerike, a kljub vsemu vedno rada priskočita na pomoč. Nekdanja kraljeva zakonca sta v Pasadeni obiskala ljudi, ki so jih zaradi grozovitih požarov, ki v teh dneh divjajo po Los Angelesu, evakuirali.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Vojvoda in vojvodina susseška sta se v kongresnem centru družila z mestnim županom Victorjem Gordom in delavci za nujno pomoč, ki se spopadajo s požarom Eaton. Obenem sta žrtvam požarov delila hrano in tople objeme, jim namenila kakšno spodbudno besedo in jih tolažila ob poslušanju tragičnih zgodb. Ujeli so ju tudi med pogovorom s kuharskim mojstrom Josejem Andresom, ustanoviteljem World Central Kitchen (WCK), ki po celotni Kaliforniji omogoča brezplačne tople obroke za vse žrtve požarov.

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

Meghan Markle in princ Harry sta obiskala center v Pasadeni. icon-picture-layer-2 1 / 2

Kot so za tuje medije povedali viri, sta se 43-letnica in 40-letnik že drugič v dnevu oglasila v centru, njun prvi obisk pa ni bil medijsko izpostavljen. "Nista prišla zaradi reklame. Prišla sta pomagat. Skupaj smo tudi obiskali nekaj družin na prizadetem območju, saj sta si želela iz prve roke ogledati nekaj prizadetega območja," je povedal župan in dodal, da sta obiskala tudi gasilce in vse, ki se borijo z ognjem, da bi se jim osebno zahvalila.