Princ Harry in razburjena Meghan Markle z otroki zapustila Anglijo

"Je zelo razburjena," je za Hello! Magazine dejal vir blizu Meghan Markle, ki je razkril, da sta vojvoda in vojvodinja Sussekška s 7-letnim Archiejem in 5-letno Lilibet sedla na letalo in zapustila Anglijo. Kam je družina odpotovala, ni znano. "Vedno, ko pogleda Lili, jo popadejo solze. Dosti razmišlja o otrokih, ki so bili domnevne žrtve. Tudi ona ima otroka, zanjo je vse to zelo težko," je še dodal vir.

Meghan Markle FOTO: Profimedia

Meghan naj bi se, še preden je novica o preiskavi prišla v medije, odločila, da se bo umaknila od javnega življenja in vse izključila. "Tako želi obvarovati svoje duševno zdravje," je razkril vir in dodal, da naj bi prejela tudi veliko sporočil prijateljev, ki ji izkazujejo podporo. "To je zanjo čustveni vrtiljak. Zlomilo jo je," je o 45-letnici povedal vir.

Družina naj bi odpotovala kmalu zatem, ko je novica o preiskavi in obtožbah prišla v medije. Thomasa Marklea starejšega naj bi policija preiskovala na podlagi dokazov, ki jih je organom pregona predal vojvodinjin polbrat. Kot je v izjavi dejal Thomas Markle mlajši, je v očetovi hiši na Filipinih odkril na stotine, če ne na tisoče obremenilnih fotografij in posnetkov otroške pornografije.