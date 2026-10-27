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Princ Harry in razburjena Meghan Markle z otroki zapustila Anglijo

London, 27. 10. 2026 13.54 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
K.Z.
Meghan Markle

Princ Harry in Meghan Markle naj bi skupaj z otrokoma zapustila Združeno kraljestvo. Razlog nenadnega odhoda naj bi bila preiskava zoper vojvodinjinega očeta Thomasa Marklea starejšega, ki ga sumijo posedovanja otroške pornografije, kar naj bi nekdanjo igralko zelo razburilo.

"Je zelo razburjena," je za Hello! Magazine dejal vir blizu Meghan Markle, ki je razkril, da sta vojvoda in vojvodinja Sussekška s 7-letnim Archiejem in 5-letno Lilibet sedla na letalo in zapustila Anglijo. Kam je družina odpotovala, ni znano. "Vedno, ko pogleda Lili, jo popadejo solze. Dosti razmišlja o otrokih, ki so bili domnevne žrtve. Tudi ona ima otroka, zanjo je vse to zelo težko," je še dodal vir.

Meghan Markle
Meghan Markle
FOTO: Profimedia

Meghan naj bi se, še preden je novica o preiskavi prišla v medije, odločila, da se bo umaknila od javnega življenja in vse izključila. "Tako želi obvarovati svoje duševno zdravje," je razkril vir in dodal, da naj bi prejela tudi veliko sporočil prijateljev, ki ji izkazujejo podporo. "To je zanjo čustveni vrtiljak. Zlomilo jo je," je o 45-letnici povedal vir.

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Družina naj bi odpotovala kmalu zatem, ko je novica o preiskavi in obtožbah prišla v medije. Thomasa Marklea starejšega naj bi policija preiskovala na podlagi dokazov, ki jih je organom pregona predal vojvodinjin polbrat. Kot je v izjavi dejal Thomas Markle mlajši, je v očetovi hiši na Filipinih odkril na stotine, če ne na tisoče obremenilnih fotografij in posnetkov otroške pornografije.

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Vojvodinja se je na obtožbe odzvala že pred dnevi, ko je razkrila, da je sama že nekaj časa vedela zanje, v pismu Metropolitanski policiji pa naj bi na to prva opozorila prva žena njenega očeta. Kot je dodala, je bil to tudi razlog, da se je od očeta oddaljila, saj si je želela obvarovati svoja otroka. Thomas Markle starejši vse obtožbe zanika in trdi, da je sin dokaze podtaknil.

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