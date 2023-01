Princ Harry v intervjujih 'hudobno' Camillo obtožil izdaje informacij medijem

Princ Harry je v preteklih dneh začel promovirati svojo knjigo spominov, ki nosi naslov Spare (Rezerva), uradno pa je izšla z 10. januarjem. Ker so v Španiji biografijo 'pomotoma' izdali že pred dnevi, je njena vsebina že pricurljala v javnost in močno razburila tako javnost kot tudi kraljevo družino, ki pa se je komentarjev na Harryjeve obtožbe vzdržala – za zdaj. K promociji spadata tudi intervjuja, ki ju je 38-letnik dal za ameriško in angleško medijsko hišo, v prihodnjih dneh pa jih bo dal še nekaj.

Princ Harry je svojo avtobiografijo pomenljivo poimenoval Spare, kar v prevodu pomeni rezerva, s tem pa opredelil svoje mesto v kraljevi družini. Promociji knjige, ki je šele izšla, sta sledila dva odmevna intervjuja, enega je dal za ameriško televizijsko hišo CBS, drugega pa za angleško ITV, v obeh pa je spregovoril o materini smrti, njegovem preziru do britanskega tiska, jezi nad vedenjem do njegove žene Meghan in posledičnemu razpadu njegove družine, ki se je zgodil po poroki z ameriško igralko.

icon-expand Princ Harry goji zamero do mačehe Camille. FOTO: Profimeda

V intervjuju z Andersonom Cooperjem je šel celo tako daleč, da je svojo mačeho, sedanjo kraljico soprogo Camillo, obtožil izdaje informacij o kraljevi družini medijem, kar naj bi bil njen način, s katerim si je želela povrniti svojo podobo v javnosti po Dianini smrti. Kot je znano, jo je pokojna princesa nekoč označila za tretjo osebo v njenem zakonu s Charlesom.

38-letnik je javnosti razkril, da že nekaj časa ni bil v stiku s svojo družino, ob tem pa poudaril, da je sedaj žogica na bratovi in očetovi strani igrišča, saj sta onadva na vrsti, da stopita v stik s Harryjem, s tem pa ni zavrnil možnosti za spravo s kraljevo družino. V oddaji Good Morning America, ki jo vodi Michael Strahan in kjer je potekal zadnji Harryjev intervju, pa je dodal, da že zelo dolgo časa ni bil v stiku z mačeho: "Rad imam vsakega člana svoje družine, kljub razlikam med nami. Ko jo bom znova videl, bova oba vljudna. Ona je moja mačeha, nanjo pa ne gledam kot na zlobnico. Nanjo gledam kot na osebo, ki se je poročila v našo družino in institucijo, naredila pa je vse, da bi si povrnila lastni ugled in podobo, za svoje dobro." Odnos s Camillo Čeprav je v zadnjem intervjuju s Strahanom stopil korak nazaj, je le intervju pred tem Cooperju dejal, da sta bila oba z bratom, princem Williamom, proti temu, da se oče poroči z njo. "Ni se nama zelo potrebno. Menila sva, da bo to prineslo več škode kot koristi, čeprav je našel svojo ljubezen, to ni dovolj," je povedal in dodal, da sta se pozneje z bratom sprijaznila z dejstvom: "Želela sva, da je srečen in videla sva, da z njo je." Kljub temu je Camillo pozneje označil za zlobnico, ki si je le želela povrniti ugled, zaradi česar je bila nevarna, saj je stkala vezi z britanskimi tabloidi, ki pa so njene informacije z veseljem pograbili. V knjigi spominov, kot je za CBS razkril v intervjuju, Harry piše, da je bila Camilla pripravljena družino žrtvovati na svojem osebnem promocijskem oltarju. "Če ste kot član kraljeve družine prepričani, da bo to, da ste na prvi strani časopisov, da o vas pišejo pozitivne naslove in pozitivne zgodbe, izboljšalo vaš ugled ali povečalo možnosti, da vas Britanci sprejmejo za monarha, potem boste to naredili," je povedal princ.

icon-expand 10. januarja izide Harryjeva biografija z naslovom Spare FOTO: Profimeda

Žalovanje za materjo V obeh intervjujih je spregovoril o pokojni materi, princesi Diani, izpostavil pa je njen boj s fotografi, ki so jo preganjali na vsakem koraku. Spomnil se je tudi noči, ko mu je oče prišel povedat, da je mama umrla za posledicami prometne nesreče in dodal, da do njega čuti veliko sočutja, saj je moral svojima dvema sinovoma sporočiti tragično novico, s katero se je obenem moral soočiti tudi sam. Harry je dodal, da si želi, da njemu ne bi bilo nikoli storiti kaj takšnega: "Upam, da se zgodovina ne bo ponovila. Nočem postati oče samohranilec in ne želim si, da bi moja otroka morala živeti brez enega izmed staršev." Ko je Diana umrla, je bil Harry star šele 12 let, Cooperju pa je povedal, da so dnevi, ki so sledili materini smrti, v njegovem spominu zabrisani: "Bizarno je, saj v spominu vidim sebe in Williama, ki se smejiva. Spominjam se krivde, ki sem jo čutil, saj so ljudje, ki sva jih srečevala, kazali več čustev od naju, morda celo čutili več od naju." Dodal je, da je več let zavračal misel na to, da mame ni več in več let verjel, da se je odločila, da bo izginila. Razkril je, da je za mamo jokal le enkrat, in sicer med pogrebom, nato pa nikoli več.

Kraljičina smrt Harry je spregovoril tudi o smrti babice, kraljice Elizabete, ki je umrla pred meseci. Cooperju je priznal, da ga družina, čeprav je bil v tistem času, ko je zdravnik sporočil, da je kraljičino stanje zaskrbljujoče, v Londonu na delovnem obisku, ni povabila na letalo, ki je z družinskimi člani poletelo na Škotsko. Princ je na grad Balmoral moral tako odpotovati sam, ko pa je prispel, pa je bilo že prepozno, saj je kraljica že umrla. "Brata sem vprašal, kakšni so njegovi načrti in kako bosta s Kate odpotovala tja. Nekaj ur pozneje pa so vsi družinski člani, ki živijo blizu Windsorja in Ascotta, skočili na letalo, ki ima približno 12, 14 ali 16 sedežev," je pripovedoval 38-letnik. "Tebe niso povabili na letalo?" je vprašal Cooper, Harry pa je odgovoril: "Nisem bil povabljen." V intervjuju je bilo dodano pojasnilo, da je kraljica do takrat, ko je princu le uspelo pripotovati na Škotsko, že umrla. "Ko sem prikorakal na hodnik, me je pričakala teta, ki me je vprašala, ali želim videti babico. Razmišljal sem pet sekund, ali je to dobra ideja, nato pa sem si rekel, da bom lahko prenesel, saj sem se moral posloviti od nje. Šel sem gor, slekel plašč, vstopil v sobo in nekaj časa preživel sam z njo," je pripovedoval vojvoda sussekški, ki je omenil princeso Ano. "Bila je v svoji spalnici in v bistvu sem bil zelo srečen zanjo, saj je zaključila s svojim življenjem. Dokončala je obdobje življenja, čakal pa jo je mož, s katerim sta bila skupaj pokopana," je še dodal 38-letnik.

icon-expand Harry in Meghan sta za večino svojih težav okrivila britanske tabloide, ki jih znova polnita. FOTO: Profimeda

Odnos z bratom Kljub temu da je odnos med bratoma že nekaj časa zelo težaven, pa je Harry Cooperju dejal, da ima Williama zelo rad. "Z bratom se imava zelo rada. Jaz ga imam zelo rad. Med nama je bilo veliko bolečine, še posebej zadnjih šest let." Dodal je, da z besedami, ki jih je napisal v knjigi, ni želel prizadeti družine. "Kljub temu to daje celotno sliko situacije, v kakršni sva odraščala in pojasnjuje, da moja žena ni tista, ki je uničila odnosa med dvema bratoma," je še pristavil princ. V odlomku, ki ga je prebral, piše, da princ William ni nikoli izrazil nasprotovanja njegovi poroki z Meghan, je pa izrazil svoje pomisleke. "To bo zelo težko zate," mi je rekel, še do danes pa ne razumem, kaj točno je mislil s temi besedami. Morda je predvideval, kakšen bo odziv britanskih medijev," je povedal v intervjuju z Bradbyjem. Odločitev, da bo napisal knjigo spominov "38 let je mojo zgodbo pripovedovalo veliko drugih ljudi, čigar nameni niso bili vedno najboljši, sedaj pa sem čutil, da je čas, da jo povem sam. Zelo sem hvaležen, da sem dobil priložnost, saj je to moja zgodba," je povedal Bradbyju in dodal, da se je v preteklih šestih letih trudil, da bi družinske zadeve skušali razrešiti v zasebnosti: "Ni bilo treba, da pride vse skupaj do te točke. Imel sem pomisleke. Pisal sem pisma, elektronsko pošto, vsakič pa sem dobil odgovor, da si vse skupaj samo domišljam. To je težko sprejeti, a če bi se končalo do takrat, ko sem moral zapustiti svojo domovino z ženo in sinom, za čigar življenja sem se bal, bi se vse skupaj morda obrnilo drugače. Težko je."