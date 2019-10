Princ Harry iskreno o odnosu z bratom: Šla sva vsak svojo pot

Princ Harry je v novem dokumentarcu končno komentiral govorice o odnosu s svojim bratom princem Williamom in pojasnil, da sta se oddaljila in sta na popolnoma različnih poteh. O kraljevem življenju je spregovorila tudi Meghan Markle, ki ni dovolj resno vzela svaril svojih britanskih prijateljev, naj se ne poroči s princem.

Princ Harry je v novem dokumentarcu o njegovi desetdnevni turneji po Afriki z Meghan Markle – Harry & Meghan: An African Journey spregovoril tudi o svojem odnosu z bratom Williamom. Odkar se je mlajši kraljevi brat poročil z ameriško igralko, po tabloidih krožijo novice o ohladitvi odnosov med bratoma, a kraljeva družina nikoli ni komentirala ugibanj. Še več, 'kraljevska četverica' (Kate Middleton, William, Harry in Meghan) se je v javnosti skupaj vedno pojavila z nasmehi na obrazu in s svojim druženjem nasprotovala nesramnim jezikom.

Odnos med kraljevima bratoma se je ohladil. FOTO: Profimedia

V dokumentarcu, ki je bil premierno predstavljen na ITV, je Harry spregovoril o njegovi vezi z bratom:"Kot brata je normalno, da imava dobre in slabe dni."Razgovoril se je tudi o tem, da je pritisk na kraljevo družino prevelik, zato se zgodijo nekatere neizogibne stvari: "Seveda pa sva brata in vedno bova, a trenutno sva na zelo različnih poteh v življenju." Kljub različnim pogledom na svet Harry svojemu bratu obljublja, da se lahko vedno obrne nanj, ko potrebuje nasveti in verjame, da je tudi William vedno na voljo, ko ga bo sam potreboval. "Ne vidiva se tako pogosto kot prej, ker sva oba precej zaposlena. A ga imam zelo rad in večina govoric je še vedno neresničnih."

Kraljeva četverica ima različne poglede na svet. FOTO: Profimedia

V zadnjem času sta starša malemu Archieju doživela velik pritisk medijev, vojvoda pa je dejal: "Del katerekoli službe je, da si nadeneš pogumen obraz in pokažeš hrbet nekaterim stvareh, ampak spet, zame in za mojo ženo, seveda obstaja veliko stvari, ki bolijo, še posebej, ko te niso resnične."Zakonca se osredotočata na resničnost in na to, kakšna sta v resnici, hkrati pa si Harry ne želi znova igrati igre, ki je ubila njegovo mamo Diano.

Meghan Markle ni verjela svojim prijateljem, ko so ji svetovali, naj se ne poroči s princem Harryjem. FOTO: Profimedia