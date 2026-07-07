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Tuja scena

Princ Harry izgubil tožbo zoper britanski tabloid

London, 07. 07. 2026 16.02 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
K.Z.
Princ Harry

Sodnik je odločil, da Daily Mail ni na nezakonit način pridobival zgodb, ki jih je objavljal o princu Harryju in šestih drugih zvezdnikih, ki so skupaj z njim vložili tožbo zoper britanski tabloid. Harry se prav v tem času sicer mudi v Londonu, kjer se bo v prihodnjih dneh udeležil dobrodelnih dogodkov.

Princ Harry in šest drugih zvezdnikov, med katerimi sta Elton John in Elizabeth Hurley, ki so trdili, da je britanski tabloid Daily Mail na nezakonit način pridobival zgodbe o njih in jih objavljal v 90. letih in vse do leta 2011, so izgubili tožbo. Primer, ki je bil na sodišču več let, je tako dobil svoj epilog.

Princ Harry je v London pripotoval, ker se bo udeležil dobrodelnih dogodkov.
Princ Harry je v London pripotoval, ker se bo udeležil dobrodelnih dogodkov.
FOTO: Profimedia

Kot je odločil sodnik, zvezdniki niso uspeli dokazati, da so bile objavljene zgodbe z informacijami o njih pridobljene na nezakonit način, zato je vse obtožbe zavrnil. Poleg omenjenih so Daily Mail tožili še igralka Sadie Frost, umetnik David Furnish, ki je poročen z Eltonom Johnom, Doreen Lawrence – mati Stephena Lawrencea – nekdanja poslanka zgornjega doma Združenega kraljestva ter sir Simon Hughes.

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Princ je zadnja leta veliko časa namenil boju proti britanskim medijem, ki jih obtožuje, da so eden od razlogov, da se njegova družina v domovini ne počuti varno. Vsi tožniki so v tožbi trdili, da je tabloid s prisluškovanjem in podkupovanjem pridobival informacije o njih in jih nato objavljal, a je sodnik odločil, da gre zgolj za njihove domneve, ki jih z dokazi niso uspeli podpreti.

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Harry in njegova žena Meghan Markle sta sicer pred časom zmagala v tožbi zoper Mail on Sunday, ki je objavil zasebno pismo, ki ga je vojvodinja poslala očetu Thomasu Marklu leta 2018. Tabloid jima je zato moral izplačati odškodnino v vrednosti nekaj več kot milijon evrov. Princ je uspel doseči tudi poravnavo s tabloidom The Sun, ki je moral Harryju izplačati odškodnino v vrednosti osemmestne številke in se mu javno opravičiti za objave.

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