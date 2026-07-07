Princ Harry izgubil tožbo zoper britanski tabloid

Princ Harry in šest drugih zvezdnikov, med katerimi sta Elton John in Elizabeth Hurley, ki so trdili, da je britanski tabloid Daily Mail na nezakonit način pridobival zgodbe o njih in jih objavljal v 90. letih in vse do leta 2011, so izgubili tožbo. Primer, ki je bil na sodišču več let, je tako dobil svoj epilog.

Princ Harry je v London pripotoval, ker se bo udeležil dobrodelnih dogodkov. FOTO: Profimedia

Kot je odločil sodnik, zvezdniki niso uspeli dokazati, da so bile objavljene zgodbe z informacijami o njih pridobljene na nezakonit način, zato je vse obtožbe zavrnil. Poleg omenjenih so Daily Mail tožili še igralka Sadie Frost, umetnik David Furnish, ki je poročen z Eltonom Johnom, Doreen Lawrence – mati Stephena Lawrencea – nekdanja poslanka zgornjega doma Združenega kraljestva ter sir Simon Hughes.

Princ je zadnja leta veliko časa namenil boju proti britanskim medijem, ki jih obtožuje, da so eden od razlogov, da se njegova družina v domovini ne počuti varno. Vsi tožniki so v tožbi trdili, da je tabloid s prisluškovanjem in podkupovanjem pridobival informacije o njih in jih nato objavljal, a je sodnik odločil, da gre zgolj za njihove domneve, ki jih z dokazi niso uspeli podpreti.