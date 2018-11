Rekonstrukcija princa Harryja: Pri 50 bi utegnil biti plešast in bradat

Lepotni kirurg dr. Asim Shahmalak je za prinčevo izgubo las in dejstvo, da se pleše ne trudi skriti, 'okrivil' njegov srečen zakon. Obenem je ustvaril rekonstrukcijo 34-letnega Harryja in prikazal, kako naj bi bil ta videti pri svojih 50.

Priznani lepotni kirurg dr. Asim Shahmalak, ki je specializiran za transplantacijo las, je nedavno komentiral čedalje bolj opazno izgubo las princa Harryja in dejal, da se slednji zaradi srečnega zakona nastajajoče pleše niti ne trudi prikriti. Za to je podal tudi razlago: ''Statistično gledano, moški, ki so v srečnih in dolgoročnih razmerjih, vlagajo manj truda v to, da bi prikrili izgubo las. Ne gre za nikakršno hormonsko spremembo, ki bi botrovala temu, da lasje pri njih hitreje izpadajo, temveč za preprosto dejstvo, da se moški v trdnem razmerju počutijo bolj varno in se ne trudijo prikriti svojih pomanjkljivosti v tolikšni meri, kot, če so samski.'' 34-letni princ, ki se je vedno ponašal z bujnimi kodri, je začel lase izgubljati s takšno hitrostjo, da bo kmalu videti kot njegov starejši brat, brinc William, ki zaradi pleše nosi na kratko postriženo pričesko.

Prinčeva izguba las je čedalje bolj opazna FOTO: Profimedia

Na fotografijah, ki so nastale med prinčevim in Meghaninim potovanjem po Avstraliji, je njegova pleša, ki je locirana na sredini glave in sega proti zatilju, bolj opazna kot kdajkoli prej. Dr. Asim je ustvaril tudi rekonstrukcijo prinčeve podobe in prikazal, kako naj bi bil ta videti pri svojih 50.

Rekonstrukcija prinčeve podobe, ki jo je ustvaril dr. Asim Shahmalak FOTO: Cavendish Press