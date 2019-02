Princ Harry in Meghan Markle v Maroku.

Vojvodinja Meghan Markle ima za seboj kar naporen teden. Ko se je vrnila iz New Yorka, jo je namreč čakal tridnevni uradni obisk v Maroku, kamor sta odpotovala s princem Harryjem . Par je v času obiska obiskal šole, gorovje Atlas in se srečal s kraljevo družino, saj sta gosta kralja Mohameda .

Sodeč po fotografijah je kraljevi par v Maroku nadvse užival, vojvodinja pa se je prepustila tudi spretnim rokam lokalnih deklet, ki obvladajo poslikavo s kano, tako so ji na roko narisale tradicionalno poslikavo. Med obiskom pa sta obiskala tudi šolo za dekleta v mestecu Asni. Ko so sedli za mizo, jima je lokalna učiteljica čestitala za nosečnost in Harry se je odločil za majhno šalo, kajti vprašal je Meghan, ali je res noseča, nato pa dodal, ali je prihajajoči otrok njegov.