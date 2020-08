Princ Harry je z očetom Charlesom v stalnem stiku

Princ Charles za Harryja predstavlja oporo v čustvenem ter tudi finančnem smislu. Čeprav so se pojavile govorice, da se je odnos med očetom in sinom skrhal, saj so v javnosti zaokrožile nove informacije o dogajanju in odnosih znotraj družine, kar naj bi Charlesa močno prizadelo in razočaralo. Knjiga Finding Freedom , pri kateri Meghan in Harry sicer nista sodelovala, je še pred uradnim izidom dvignila mnogo prahu ter v slabo voljo spravila nekatere člane kraljeve družine.

Med tem, ko sta princ William inKate ob skorajšnjem izidu knjige do Harryja in Meghan ostala hladna, je Charles je v konstantnem kontaktu s parom, ki trenutno prebiva v Kaliforniji. Slišali naj bi se celo vsak dan, na voljo pa jima je za pogovor ter finančno podporo. ''Imata zelo močno in trdno vez oče - sin. Mnogi so sklepali, da izid knjige pomeni konec za Harryja in Meghan v Britaniji. Preveč ljudi je bilo tarča kritik in preveč njih tudi napadenih, vključno z Williamom in Kate,'' je povedal vir, ki je blizu kraljevi družini.