Princ Harry je imel štiri leta profil na Facebooku z drugim imenom

Princ Harry je pred leti prekršil eno od kraljevih pravil. Ustvaril si je namreč zasebni profil na Facebooku . A ne pod svojim imenom. Izbral si je ime Spike Wells . To je bilo v času, ko je bil v razmerju s plavolasko Chelsy Davy . Prek Facebooka sta se lahko pogovarjala ne glede na to, kje sta bila.

Kot poročaMirror, je imel Harry na zdaj izbrisanem profilu kar 400 prijateljev. Tam so se zvrstili vsi njegovi prijatelji ter nekateri najbolj bogati Britanci in pomembne osebe z zabavne britanske scene. Kot primarno zanimanje je Spike oziroma Harry zapisal:"Vsi športi."

Profil je bil aktiven med letoma 2008 in 2012. Domači kraj Harryjevega alterega je bil Maun v Bocvani, na profilu pa je bila tudi fotografija Harryja in Davy. Objavljena je bila tudi fotografija treh mladih moških z ujemajočimi se pokrivali, ki so se fotografirali v Panami. Eden od njih je bil na las podoben Harryju, čeprav naj to ne bi bil on.