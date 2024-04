Princ Harry kot stalni naslov uradno navaja Združene države Amerike

Kralj Karel je mlajšega sina in njegovo ženo 'izgnal' s posesti, znane kot Frogmore Cottage, kjer je družina prebivala ob prihodu v London. Po tem, ko nepremičnina ni več pripadala Harryju, je moral spremeniti tudi svoje dokumente, zato je po poročanju Daily Maila 29. junija 2023 uradno spremenil naslov in kot svojo primarno rezidenco prvič navedel ZDA.

39-letnik je dokumente spremenil le dan po uradni izselitvi, ki se je zgodila tri mesece po tem, ko je kralj zapovedal, da vila ne pripada več njegovemu najmlajšemu sinu in njegovi družini. Po poročanju tujih medijev je Harry v sredo vložil dokumenta za potovanje, iz katerih je bila jasno vidna sprememba. Kako bo to, da se je praktično odpovedal Angliji, vplivalo na njegove nazive, še ni jasno.

Nekdanji član kraljeve družine je sicer še decembra lani zatrjeval, da je Združeno kraljestvo njegov dom in da se je vedno čutil prisiljenega pobegniti v ZDA zaradi varnostnih razlogov. "Združeno kraljestvo je osrednjega pomena za dediščino mojih otrok in kraj, za katerega želim, da se počutijo kot doma, tako kot tam, kjer trenutno živijo v ZDA. To se ne more zgoditi, če jih ni mogoče zaščititi, ko so na ozemlju Združenega kraljestva," je zapisal v izjavi, ko si je na sodišču želel zagotoviti javno plačano policijsko varovanje, kar so oblasti na koncu zavrnile.