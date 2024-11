Princ Harry: Kralj je Meghan prepovedal, da se poslovi od umirajoče kraljice

Princ Harry je bil zelo razočaran, potem ko mu je kralj Karel III. naročil, naj ne pripelje Meghan Markle v Balmoral na dan smrti pokojne kraljice Elizabete II. V svojih spominih iz leta 2023 je princ opisal dogodke 8. septembra 2022, ko je bil povabljen na Škotsko, da bi se poslovil od svoje babice. Velik šok pa naj bi doživel, ko mu je oče dejal, naj ne pripelje svoje žene, kljub temu da sta bila tedaj oba v Združenem kraljestvu. Harry je zapisal: "Rekel je, da sem dobrodošel v Balmoralu, vendar tam ni želel ... nje. Začel je razlagati svoj razlog, ki je bil nesmiseln in nespoštljiv, ni mi bilo všeč."

Vojvoda je trdil, da je bil zelo besen, očetu pa naj bi dejal:"Nikoli več ne govori tako o moji ženi." V opisu preostanka pogovora je Harry dejal, da je njegov oče jecljal, nato se je opravičil in pojasnil, da ne želi velike množice ter dodal, da ne bo prisotna niti princesa Catherine. Harry je zapisal: "Jecljal je, se opravičeval, rekel je, da preprosto ne želi, da bi bilo okoli nje veliko ljudi. Nobena druga žena ni prišla, Kate ni prišla, je rekel, zato tudi Meg ne bi smela."

Tistega dne naj bi se 30-letnik soočal s številnimi težavami na poti do dvora, predvsem zaradi omejene komunikacije s preostalimi člani kraljeve družine. Na koncu mu ni uspelo pravočasno priti do Škotske, kraljica se je poslovila pred njegovim prihodom. Trenutek je sam opisal takole: "Ko se je letalo začelo spuščati, sem videl, da je moj telefon zasvetil. Bilo je sporočilo od Meg: 'Pokliči me, ko dobiš sporočilo.' Pogledal sem spletno stran BBC. Moja babica je umrla. Moj oče je postal kralj."

Meghan, ki sprva ni bila povabljena v Balmoral na dan smrti kraljice, je bila kasneje pozvana, da se pridruži pogrebni procesiji, katere sta se zakonca naposled udeležila s preostalimi člani kraljeve družine. Ta žalostna priložnost je zaznamovala Meghanin zadnji nastop v Združenem kraljestvu, Harry pa se je od takrat večkrat vrnil, vendar na lastno pobudo.