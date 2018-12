Princ Harry letos ne bo streljal fazanov

Princ Harry je letos ugodil ženi Meghan in ne bol streljal fazanov po božičnem dnevu.

34-letni princ Harry letos ne bo sodeloval v družinskem dogodku, ki je na britanskem dvoru tradicionalen že več kot dvajset let. Na dan po božiču, t. i. boxing day, se kraljeve glave vedno odpravijo na lov na fazane, a se bo Harry letos temu odrekel, saj je njegova žena, 37-letna Meghan, odločno proti streljanju živali.

Znano je, da je Marklova velika zagovornica za pravice živali in je tako proti vsakemu mučenju in pobijanju, sama pa tudi zavrača nošenje živalskega krzna. Že lani se je uprla, letos pa je Harry očitno klonil in ji bo ugodil. Sicer pa nekateri viri trdijo, da se je Harry, odkar je srečal svojo ameriško ženo, precej spremenil.

Harry je tako že izpustil kraljevi lov pred nekaj meseci, sicer pa sta ponavadi fazane že od otroških let streljala z bratom Williamomv Sandringhamu. Pač pa lova letos ne bo izpustil njegov oče princ Charles, ki bo mogoče s seboj vzel vnuka, Williamovega sina, princa Georga.

Poznavalci dvora pa že napovedujejo, da zna biti to novi primer, kako se Harry zaradi žene oddaljuje od svoje družine in da se bodo trenja med bratoma tako samo še povečala.