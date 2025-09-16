Svetli način
Tuja scena

Princ Harry: Moja vest je čista, nisem pral umazanega perila

London, 16. 09. 2025 06.00 | Posodobljeno pred eno minuto

A. J.
Javnost je nedavno pospremila srečanje princa Harryja in njegovega očeta kralja Karla III., ki se več kot leto dni nista srečala v živo, zaradi česar so krožile govorice o njunem sporu. Vse skupaj je podžgala knjiga spominov Rezerva, v kateri Harry razkrije tudi dogajanje v družinskem krogu kraljeve družine. Slednji se je zdaj oglasil: "Moja vest je čista, nisem javno pral umazanega družinskega perila."

Po poroki vojvode in vojvodinje Susseških so se odnosi znotraj kraljeve družine začeli počasi krhati. Nesoglasja so pripeljala celo tako daleč, da se je princ Harry s svojo družino odločil za selitev v ZDA. Ob tem se je odtujil z bratom, princem Williamom, ter očetom, kraljem Karlom III. Odtujeni oče in sin sta se tako prejšnji teden srečala prvič po lanskem februarju, skupaj pa naj bi preživela približno eno uro.

Princ Harry
Princ Harry FOTO: Profimedia

Vsebina njunega pogovora javnosti ni znana, ostaja pa dejstvo, da je na njun odnos močno vplivala izdaja Harryjeve knjige spominov Rezerva. V njej 41-letni Harry opisuje svoje življenje znotraj kraljeve družine in odnose, ter odstre marsikatero tančico skrivnosti. V knjigi je med drugim navedel, da ga je oče, ki je zdaj star 76 let, imenoval za "rezervnega". Kraljeva domnevna izjava se nanaša na vrsto nasledstev v kraljevi družini, pri čemer je njegov najstarejši otrok, William, ki je zdaj star 43 let, v vrsti za prestol pred Harryjem.

Po srečanju z očetom se Harry, ki je prejšnji teden preživel v Evropi, ponovno zagovarja:"Moja vest je čista, nisem javno pral umazanega perila svoje družine."  K temu je dodal, da je šlo za težko sporočilo, ki pa ga je posredoval javnosti na najboljši možni način. Mnogi so mu očitali "trmoglavost" in celo maščevanje, a Harry vztraja:"Ne gre za maščevanje, ampak za odgovornost. Ne moreš doseči sprave, če se pred tem ne soočiš z resnico."  Kljub temu da princ ves čas ponavlja, da mu je življenje v Kaliforniji ljubo, pa se že nekaj časa pojavljajo govorice, da si v resnici želi vrnitve na Otok in sprave tako z očetom kot tudi z bratom in njegovo družino

Z ženo Meghan Markle sta od leta 2020, ko sta odstopila od kraljevih dolžnosti in se preselila v Kalifornijo, od koder vzgajata otroka: 6-letnega princa Archieja in 4-letno princeso Lilibet, živita ločeno od kraljeve družine.

princ harry karel III. spor rezerva
Charli XCX in bobnar skupine The 1975 še drugič pred oltar

