Princ Harry: Moja vest je čista, nisem pral umazanega perila

Po poroki vojvode in vojvodinje Susseških so se odnosi znotraj kraljeve družine začeli počasi krhati. Nesoglasja so pripeljala celo tako daleč, da se je princ Harry s svojo družino odločil za selitev v ZDA. Ob tem se je odtujil z bratom, princem Williamom , ter očetom, kraljem Karlom III . Odtujeni oče in sin sta se tako prejšnji teden srečala prvič po lanskem februarju, skupaj pa naj bi preživela približno eno uro.

Vsebina njunega pogovora javnosti ni znana, ostaja pa dejstvo, da je na njun odnos močno vplivala izdaja Harryjeve knjige spominov Rezerva. V njej 41-letni Harry opisuje svoje življenje znotraj kraljeve družine in odnose, ter odstre marsikatero tančico skrivnosti. V knjigi je med drugim navedel, da ga je oče, ki je zdaj star 76 let, imenoval za "rezervnega". Kraljeva domnevna izjava se nanaša na vrsto nasledstev v kraljevi družini, pri čemer je njegov najstarejši otrok, William, ki je zdaj star 43 let, v vrsti za prestol pred Harryjem.

Po srečanju z očetom se Harry, ki je prejšnji teden preživel v Evropi, ponovno zagovarja:"Moja vest je čista, nisem javno pral umazanega perila svoje družine." K temu je dodal, da je šlo za težko sporočilo, ki pa ga je posredoval javnosti na najboljši možni način. Mnogi so mu očitali "trmoglavost" in celo maščevanje, a Harry vztraja:"Ne gre za maščevanje, ampak za odgovornost. Ne moreš doseči sprave, če se pred tem ne soočiš z resnico." Kljub temu da princ ves čas ponavlja, da mu je življenje v Kaliforniji ljubo, pa se že nekaj časa pojavljajo govorice, da si v resnici želi vrnitve na Otok in sprave tako z očetom kot tudi z bratom in njegovo družino