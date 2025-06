Princ Harry: Moja žena je bila največja tarča posmeha na svetu

Princ Harry je med nenapovedanim obiskom konference Nexus Global Summit, ki jo je v New Yorku organizirala neprofitna organizacija Nexus, iskreno spregovoril o spletnem nasilju in potrebi po boljšem nadzoru nad spletnimi komentarji. "Eden od razlogov, zakaj je za nas (organizacijo, op. a.) spletni svet tako pomemben, je zaradi moje žene, ki je bila leta 2018 največja tarča posmeha na svetu."

Pojasnil je, da je lastnoročno živel "to izkušnjo" ter da jima je z Meghan Markle ravno zato tako pomembno, da se s fundacijo Archewell Foundation osredotočita na digitalni svet. V preteklosti sta se že srečala s starši, ki so svoje otroke izgubili zaradi spletnega nadlegovanja. "Sočutje izginja, ko življenja postajajo težja," je dodal.

Meghan Markle je v preteklosti iskreno spregovorila o spletnem nadlegovanju in posledicah, ki jih je to pustilo. Priznala je, da v najtemačnejših trenutkih ni videla rešitve. Tudi zato sta s princem leta 2020 stopila s položajev aktivnih članov angleške kraljeve družine in kasneje nov dom našla čez lužo v Združenih državah Amerike.