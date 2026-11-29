Kralj Karel III. naj bi se po poročanju angleških medijev na skrivaj sestal s svojim sinom, princem Harryjem , prvič, odkar se je ta z družino vrnil v Združeno kraljestvo. 78-letni monarh naj bi sina prejšnji mesec povabil na svoje posestvo Balmoral na Škotskem, poroča britanski časnik The Sun . A šlo naj bi za obisk brez prisotnosti preostale družine. 42-letni princ naj bi se namreč z očetom srečal brez žene Meghan Markle in njunih dveh otrok, prav tako pa na srečanju menda ni bilo kraljice Camille , ki se je medtem udeležila konjskih dirk, še poroča omenjeni medij.

Po navedbah virov naj bi bilo to prvič, da sta oče in sin preživela nekaj časa skupaj, odkar se je princ Harry avgusta z družino vrnil v Anglijo. "Želita si ohraniti dobre odnose," je o njunem odnosu za časnik povedal neimenovani vir. Medtem pa princ Harry še naprej ostaja odtujen od starejšega brata, princa Williama .

Avgusta sta mlajši sin britanskega kralja in njegova soproga napovedala, da se za daljše obdobje vračata v Združeno kraljestvo. Državo sta leta 2020 zapustila in se preselila v Kalifornijo. Harry naj bi si želel predvsem večje bližine z odtujeno družino, še posebej po tem, ko je njegov oče februarja 2024 javno razkril, da so mu diagnosticirali raka.

V začetku tega meseca pa je Page Six razkril, da naj bi bila za nepričakovano selitvijo družine v resnici kriva prinčeva težava z vizumom. "Njegov vizum je potekel in ni bil nemudoma podaljšan," je za omenjeni medij povedal vir iz ameriške vlade. Podobne trditve naj bi podali tudi drugi viri. Kljub temu ni jasno, kakšno vrsto vizuma je imel princ Harry med bivanjem v ZDA. "Vsi vizumi imajo rok veljavnosti in jih je treba redno podaljševati. To bi lahko pojasnilo njun nenadni odhod v Anglijo," je pojasnil nekdanji uslužbenec ameriškega zunanjega ministrstva.

Kljub vrnitvi v domovino pa se zdi, da zakonca Susseška letošnjih božičnih praznikov ne bosta preživela skupaj s člani kraljeve družine. Harry je namreč med gostovanjem v britanski jutranji oddaji This Morning razkril, da bo za praznično pojedino najverjetneje poskrbela njegova tašča Doria Ragland. "Moja žena je zelo dobra v kuhinji, prav tako moja tašča, zato bom to prepustil njima," je dejal neaktivni član kraljeve družine.