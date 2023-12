Princ Harry na sodišču izpodbija odločitev oblasti glede policijske zaščite

"Odločitev sodišča je bila nezakonita in nepoštena. V tem primeru gre za pravico do varnosti in zaščite osebe. Za nikogar od nas ne more obstajati večja pravica," so besede, s katerimi je Shaheed Fatima izpodbijala odločitev, ki gre na škodo 39-letnika. "Njegovo dosledno stališče je bilo in ostaja, da mu je treba zagotoviti državno varnost glede na grožnje in tveganja, s katerimi se sooča," je še zapisala v ugovoru in dodala, da so ga britanske oblasti neupravičeno drugače obravnavale.