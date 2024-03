Princ Harry na sodišču: The Sun je nezakonito 'napadel' Meghan

V drugem dnevu tridnevnega zaslišanja v boju princa Harryja za tožbo NGN so vojvodovi odvetniki tudi trdili, da je podjetje plačevalo preiskovalcem za prestrezanje klicev stacionarnih telefonov v zvezi z vojvodo. Lani je višje sodišče razsodilo, da je princu Harryju zmanjkalo časa za vložitev tožbe proti lastniku The Suna zaradi vdiranja v telefon. Njegova širša obtožba o nezakonitem zbiranju informacij z nedovoljenimi sredstvi pa bo najverjetneje dočakala sodni epilog januarja.

Pred tem mora sodnik višjega sodišča odločiti, ali lahko vojvoda svoj nabor obtožb še razširi. Odvetniki princa Harryja iščejo dovoljenje za posodobitev delov njegovega pravnega primera, vendar odvetniki NGN trdijo, da so spremembe zahtevkov popolnoma nepotrebne. Sodni dokumenti, ki so jih objavili nedavno, kažejo, da želi princ Harry zdaj v tožbo zaradi več kot 235 zgodb, ki so se pojavile v časopisu The Sun in zdaj nedelujočem News of the World.

Prva zgodba, ki so jo izdali, datira v leto 1994, ko je bil Harry star devet let, zadnja dva članka pa sta iz leta 2016, ko se je začel sestajati z igralko Meghan Markle. V slednjem so uporabili tudi informacije, ki so jih pridobili s pomočjo zasebnega detektiva, ki ga je najela medijska hiša.

Danno Hanks je za BBC povedal, da je pridobil podrobne zasebne podatke o Marklovi, vključno z njeno številko socialnega zavarovanja in številko mobilnega telefona, ter da je za The Sun sestavil dosje dejstev o njenem življenju. Takrat je The Sun izjavil, da je zahteval le zakonite raziskave, in Hanksu naročil, naj ravna v skladu z zakonom.