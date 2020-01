Princ Harry se je prvič po naznanitvi umika odpravil po kraljevih dolžnostih

Vojvoda Sussekški se je prvič po vrhu v Sandringhamu, kot so ga poimenovali britanski mediji, pojavil v javnosti. Kot pokrovitelj lige se je udeležil žreba skupin za svetovno prvenstvo v ragbiju. Princ Harry je z nasmehom na obrazu preživljal čas na zelenici Buckinghamske palače in se družil z mladimi igralci – s predstavniki 21 držav, ki igrajo v svetovnem pokalu.

Žreba se je udeležil tudi novinar BBC-jaShamoon Hafez, ki je po dogodku dejal, da se je princ Harry glasno zasmejal, ko ga je vprašal, kako potekajo pogovori o njegovi prihodnosti. Vojvoda Sussekški je že od malih nog ljubitelj ragbija, vsem zbranim pa je namenil tudi nekaj besed o samem športu: "Ne le, da šport še vedno dejansko spreminja življenja, ampak jih tudi rešuje. Ne glede na to, ali gre za ragbi, ali za katerikoli drugi šport, bi moral biti v življenju vsakogar."Princ Harry je sicer že pred dogodkom na Facebooku delil videoposnetek, v katerem govori o pomenu psihičnega zdravja igralcev in trenerjev, oboževalcev in celotne ragbijske skupnosti.

Nekaj besed je princu namenil tudi Kevin Sinfiels, nekdanji angleški kapetan: "Njegovo navdušenje, njegova energija, zlasti njegova angažiranost z mladimi je bila izjemna." Za BBC je še dodal, da je kraljeva družina pomagala izboljšati razmere glede težav duševnega zdravja v ragbi ligi in dodal, da je glavni 'krivec' princ Harry.