Princ Harry nadaljuje delo svoje mame

Princ Harry, njegova soproga Meghan Markle in njun štirimesečni sinček Archie so se odpravili na 10-dnevno turnejo po Južni Afriki, kjer je bila pred 22 leti tudi Harryjeva mama, princesa Diana. Peti dan so se ustavili v Angoli, kjer je Diana pred leti prispevala k odstranjevanju min z minskega polja. Zdaj pa Harry nadaljuje z njenim delom po celem svetu.