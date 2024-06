Princ Harry naj bi iskal novo domovanje v Angliji

Strokovnjak za kraljevo družino je nedavno razkril, da princ Harry išče domovanje v Združenem kraljestvu. Razlog naj bi bili njegovi prijatelji, ki ga zaradi slabih odnosov z Meghan nočejo obiskati v Kaliforniji, sam pa tako ne more preživljati časa v njihovi družbi, če jih ne obišče on.

Tom Quinn je za Mirror povedal, da vojvoda susseški, ki se je opravljanju kraljevih dolžnosti odpovedal leta 2020 in se z družino preselil v Kalifornijo, pogreša nekatere navade, ki se jih je držal v Londonu."Neizogibno je, da je faza, ko je vse v Ameriki novo in zanimivo, mimo, zato Harry na preteklost v domovini gleda skozi rožnata očala," je prepričan avtor knjižnih uspešnic o kraljevi družini in dodal, da 39-letnik močno pogreša prijatelje iz študentskih let, ki ga v Kaliforniji še niso obiskali, saj se ne razumejo najbolje z njegovo ameriško ženo, s katero se je poročil leta 2018.

"Harry je odločen, da si poišče svoj dom v Združenem kraljestvu, prav zato vztraja pri pravni bitki, s katero bi si zagotovil, da bi davkoplačevalci še naprej plačevali za njegovo varovanje," je še dodal Quinn.