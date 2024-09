Princ Harry naj bi v 40. leta vstopil z zabavo in vikend pobegom s prijatelji

Princ Harry bo kmalu vstopil v svoja 40. leta, žena Meghan Markle pa naj bi mu že pripravljala zabavo, s katero bo v krogu družinskih članov in prijateljev vstopil v četrto življenjsko dekado. Vojvoda susekški naj bi se nato s prijatelji za nekaj dni umaknil v gorovje, kjer se bodo še naprej družili in zabavali, poročajo ameriški mediji.

"Njun prihod je bil diskreten," je za The Sun povedal vir in nadaljeval: "William in Harry sta bila oba tam, a ju nihče ni videl, da bi se pogovarjala med seboj, ves čas sta se umikala drug drugemu."

Nedavno so se pojavile govorice, da naj bi bil odnos med bratoma tako skrhan, da si William mlajšega brata ne želi na svojem kronanju, kar se bo zgodilo po očetovi smrti. Slabi medsebojni odnosi znotraj kraljeve družine so se poglobili, ko sta se Harry in Meghan v začetku leta 2020 odločila, da se odpovesta svojima vlogama in se preselita na drugo stran Atlantika.

Leto pozneje sta se v intervjuju z Oprah razgovorila o dinamiki znotraj družine, nekdanja igralka pa je moževo družino obtožila celo rasizma. Princ je januarja 2023 razkol še poglobil, ko je v knjigi spominov, ki jo je naslovil Rezerva, razkril marsikatero družinsko skrivnost, opisal pa je tudi tekmovalnost med bratoma in dodal, da sta se z Williamom nekoč zaradi Meghan celo stepla. Tudi oče in sin se še nista pobotala, čeprav je Harry skušal vez med njima obnoviti, ko je kralj javnosti sporočil, da ima raka.