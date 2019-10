Princ Harry napovedal vojno britanskim medijem, spregovoril tudi Meghanin oče

''Delčke pisma sem objavil zaradi članka, h kateremu so prispevali Meghanini prijatelji in ki je bil objavljen v reviji People. Moram se braniti. Javnosti sem pokazal le del prejetega pisma, ker so bili ostali deli preveč boleči. Pismo ni bilo ljubeče, prizadelo me je. Osebe, ki ga je napisala, ne prepoznam. Svojo hčerko imam kljub temu rad. Le en klic od nje bi zadostoval, pa bi se vsa ta zmešnjava ustavila,'' je svoje dejanje za The Mailpred dnevi pojasnil Markle.

Po pisanju The Mail-a naj bi bil 75-letnik užaljen in jezen, ker so v javnosti zaokrožile govorice, da je za objave delčkov pisma, ki ga je prejel od Meghan, zahteval in prejel plačilo. Omenjeni tabloid se je ob tem izjasnil, da Thomasu za njegovo izjavo in objavljeno pismo ni plačal.

Meghanini prijatelji pa so za revijo People povedali:''Nazaj ji je napisal dolgo pismo in na koncu zahteval njeno sliko. Meghan se je ob tem počutila, kot bi preslišal njeno prošnjo po prenehanju njunega komuniciranja prek medijev. Prosila ga je, naj nehata vpletati medije, on pa je storil točno to. Kot bi spregledal vse, kar mu je napisala.''

Spomnimo, pretekli teden je v javnosti odjeknila vest, da sta zakonca Meghan in Harry britanskim tabloidom napovedala vojno. Princ Harry se je, po poročanju tujih medijev, naveličal tega, da je njegova soproga že več kot leto dni osrednja tema številnih britanskih tabloidov, njihovo poročanje pa je označil za brezčutno ciljno kampanjo, usmerjeno proti njej. Njen trenutni položaj v britanskem medijskem prostoru je primerjal s tistim, v katerem se je pred mnogimi leti znašla njegova pokojna mama, princesa Diana. V tožbi, ki jo je vložil prek odvetniške pisarne, stoji sledeče:''Zaradi vdora v zasebnost in nezakonite objave zasebnega pisma vojvodinje susekške smo sprožili legalen postopek zoper The Mail in družbo Associated Newspapers. Njihova dosedanja kampanja je temeljila na ustvarjanju in objavljanju neresničnih podatkov tako o vojvodinji kot njenem soprogu. Ker se Associated Newspapers na prvotna opozorila ni odzval, smo bili primorani sprožiti postopek, v katerem bo prišlo do odprave kršenja zasebnih in avtorskih pravic ter predrugačenja medijske agende. Pismo je bilo v takšnih fragmentih objavljeno protizakonito in z namenom, da manipulira z vami, bralci, ter obenem ustvari medijsko razklanost.''

The Mail se je že odzval na obtožbe prinčevih odvetnikov in v javni izjavi poudaril: ''The Mail on Sunday stoji za objavo zgodbe in bo svoj primer branil z vsemi silami. Še posebej poudarjamo, da noben del pisma ni bil naknadno popravljen oziroma predrugačen tako, da bi načrtno spremenili njegov pomen.''

Omenjen britanski tabloid pa ni edini prinčev trn v peti. Harry je vojno napovedal tudi medijem The Sun in Mirror, domnevno zato, ker naj bi njihovi hekerji vdrli v njegov osebni telefon.