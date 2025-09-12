Princ Harry nenapovedano obiskal Ukrajino

Princ Harry je nenapovedano obiskal Kijev. V ukrajinsko prestolnico ga je namreč povabila organizacija, ki podpira Ukrajince, ki so v vojni utrpeli poškodbe. Kot je po poročanju BBC princ dejal ob prihodu, želi storiti vse, kar je v njegovi moči, da bi pomagal ranjencem.
- FOTO: AP
Njegov urnik obiska ni znan, naj pa bi imel v Kijevu, kamor je prispel zjutraj, veliko obveznosti. Po poročanju Guardiana naj bi predstavil tudi nove načrte za rehabilitacijo poškodovanih. "Vojne ne moremo ustaviti, lahko pa storimo vse, kar je v naši moči, da pomagamo pri procesu okrevanja," je za Guardian dejal Harry.
Na videoposnetku je opaziti ustanoviteljico omenjene organizacije Olgo Rudnjevo, ki je princa pričakala na železniški postaji. Center, ki ga vodi organizacija, je v Lvovu obiskal že aprila.
Susseški princ se je v sredo sicer po več kot letu dni v živo srečal s svojim očetom, kraljem Karlom III. Njuni odnosi so bili od lanskega februarja ohlajeni, da bi lahko prišlo do otoplitve odnosov, pa je postalo znano že letos spomladi, ko je Harry v intervjuju za BBC dejal, da je pripravljen na spravo. Prav tako so poleti v Londonu opazili pomočnika obeh strani, kako sta se sestala.
Obisk sledi sredini novici, da je dobrodelna fundacija Archewell iz Sussexa donirala 500.000 dolarjev (okoli 427.000 evrov) za projekte, s katerimi podpirajo poškodovane otroke iz Ukrajine in Gaze.
