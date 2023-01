Princ Harry ni bil povabljen na letalo do Škotske, da bi se poslovil od kraljice

"Brata sem vprašal, kakšni so njegovi načrti in kako bosta s Kate odpotovala tja. Nekaj ur pozneje pa so vsi družinski člani, ki živijo blizu Windsorja in Ascota, skočili na letalo, ki ima približno 12, 14 ali 16 sedežev," je pripovedoval 38-letnik. "Tebe niso povabili na letalo?" je vprašal Cooper, Harry pa je odgovoril: "Nisem bil povabljen." V intervjuju je bilo dodano pojasnilo, da je kraljica do takrat, ko je princu le uspelo pripotovati na Škotsko, že umrla.

"Ko sem prikorakal na hodnik, me je pričakala teta, ki me je vprašala, ali želim videti babico. razmišljal sem pet sekund, ali je to dobra ideja, nato pa sem si rekel, da bom lahko prenesel, saj sem se moral posloviti od nje. Šel sem gor, slekel plašč, vstopil v sobo in nekaj časa preživel sam z njo," je pripovedoval vojvoda sussekški, ki je omenil princeso Ano.