'Princ Harry ni prejel vabila na očetovo praznovanje rojstnega dne'

"Kot odgovor na naslovnice britanskih medijev lahko zatrdim, da princ Harry ni prejel vabila na praznovanje rojstnega dne svojega očeta," se je na, po njegovih besedah, lažno poročanje revije The Sunday Times odzval tiskovni predstavnik 39-letnika. Kot je še dodal, je žalostno, da so britanski mediji poročali narobe.

The Sunday Times je poročal, da sta nekdanji član kraljeve družine in njegova žena prejela vabilo na 75. rojstni dan kralja Karla , a da se slovesnosti ne bosta udeležila. Razlog njune odsotnosti naj bi bil slab odnos med kraljem in njegovim mlajšim sinom, ki se je po smrti kraljice Elizabete le še poglobil, olje na ogenj pa naj bi dodatno prilila tudi Harryjeva knjiga z naslovom Spare (Rezerva) , v kateri je razkril številne skrivnosti kraljeve družine.

Med drugim je izstop iz vrst britanskega dvora s selitvijo 39-letnega Harryja sprožil velik spor tudi med njim in njegovim starejšim bratom, princem Williamom. Leta 2020 je mlajši princ z ženo Meghan Markle 'pobegnil' v domovino svoje soproge. Čeprav so vedno glasnejše govorice o razpadu njunega zakona, v katerem sta dobila tudi štiriletnega sina Archieja in dveletno hčer Lilibet, še vedno živita skupaj v Kaliforniji, nedavno pa so ju opazili tudi na koncertu Katy Perry v Las Vegasu.