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Princ Harry o družinskih sporih: Želim si sprave

London, 22. 10. 2026 07.00 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
STA Tj.Ž.
Princ Harry o družinskih sporih: Želim si sprave

Britanski princ Harry si želi končati pretekle bitke, vključno z družinskimi, je dejal v pogovoru za ameriško revijo GQ. Želi si doseči spravo z družino in zlasti zgladiti odnose z očetom, kraljem Karlom III., ter odtujenim bratom, princem Williamom.

Kot je dejal Harry, so se v preteklosti bile nekatere bitke, ki jih je ocenil kot potrebne, a upa, da bodo vsi zmožni pod tem potegniti črto. "Ob vsem, kar se dogaja v svetu, sem prepričan, da so nekateri vidiki preteklosti, ki bi jih vsi – jaz, moja družina, nekaj britanskih medijev – radi pustili za sabo in delali za širše dobro," je povedal.

Princ Harry o družinskih sporih: Želim si sprave
Princ Harry o družinskih sporih: Želim si sprave
FOTO: AP

Harry se je s soprogo Meghan nedavno vrnil v Združeno kraljestvo, ki sta ga sredi spora z družino in po odstopu od kraljevih dolžnosti zapustila leta 2020 in se preselila v ZDA. Njegova knjiga Rezerva je razkrila globino družinskih nesoglasij in okrnjenega odnosa z bratom Williamom.

Princ Harry o družinskih sporih: Želim si sprave
Princ Harry o družinskih sporih: Želim si sprave
FOTO: Profimedia

Svoja otroka, sedemletnega princa Archieja in petletno princeso Lilibet, sta zakonca ob vrnitvi vpisala v britansko šolo v Cotswoldsu, kjer naj bi družina tudi živela. Harry je v pogovoru za ameriško revijo, ki ga povzemajo tuje tiskovne agencije, potrdil, da so se priselili nazaj zaradi priložnosti, ki jih to prinaša. Kot je dodal, mu veliko pomeni, da otroka obiskujeta britansko šolo.

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Dejal je, da si želi biti tudi bližje družini in na britanskih tleh preživeti "več kot nekaj dni na teden sem in tja". Želi si tudi zgladiti odnose s svojim 77-letnim očetom, ki se zdravi za rakom, in bratom Williamom, prestolonaslednikom, s katerim ostajata odtujena. "Najpomembnejša je sprava," je poudaril princ Harry in dodal, da nekatere brazgotine sicer ostanejo za vedno, da pa si želi pustiti preteklost za sabo. "Nekateri ljudje nočejo, da bi se izšlo. Jaz hočem, da se izide," je še povedal v pogovoru, ki je bil septembra opravljen v New Yorku.

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