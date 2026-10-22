Kot je dejal Harry, so se v preteklosti bile nekatere bitke, ki jih je ocenil kot potrebne, a upa, da bodo vsi zmožni pod tem potegniti črto. "Ob vsem, kar se dogaja v svetu, sem prepričan, da so nekateri vidiki preteklosti, ki bi jih vsi – jaz, moja družina, nekaj britanskih medijev – radi pustili za sabo in delali za širše dobro," je povedal.

Princ Harry o družinskih sporih: Želim si sprave FOTO: AP

Harry se je s soprogo Meghan nedavno vrnil v Združeno kraljestvo, ki sta ga sredi spora z družino in po odstopu od kraljevih dolžnosti zapustila leta 2020 in se preselila v ZDA. Njegova knjiga Rezerva je razkrila globino družinskih nesoglasij in okrnjenega odnosa z bratom Williamom.

Princ Harry o družinskih sporih: Želim si sprave FOTO: Profimedia

Svoja otroka, sedemletnega princa Archieja in petletno princeso Lilibet, sta zakonca ob vrnitvi vpisala v britansko šolo v Cotswoldsu, kjer naj bi družina tudi živela. Harry je v pogovoru za ameriško revijo, ki ga povzemajo tuje tiskovne agencije, potrdil, da so se priselili nazaj zaradi priložnosti, ki jih to prinaša. Kot je dodal, mu veliko pomeni, da otroka obiskujeta britansko šolo.