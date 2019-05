Princ Harry o novorojencu: To malo bitje je absolutno neverjetno

Britanski princ Harry in njegova soproga Meghan sta dobila sina. Novico pa sta sporočila kar prek Instagrama. To pa ni edina 'novost' pri kraljevem paru, ki že nekaj časa dokazujeta, nimata težav s kršenjem britanskega kraljevega protokola.

Nasmejani novopečeni očka. FOTO: AP

Ob rojstvu Harryjevega sina, je novico podal oboževalcem tudi neuradni kraljevi znanilec. FOTO: AP

Vse od trenutka, se je Meghan Markle poročila v britansko kraljevo družino, je bila označena za nekakšno upornico. Tako je večkrat prekršila protokol, ko je objela oboževalce v javnosti ali ko je v javnosti prisrčno držala Harryjevo roko. Ko je nekdanja igralka zanosila, se je tako hitro ugibalo, če bo spet prekinila kakšno kraljevo tradicijo. Če je vojvodinja sledila tradiciji, ki je nekako velevala, da svoje kraljeve dolžnosti izpolnjuje tudi v nosečnosti, je Meghan temu zagotovo sledila. Vse do 19. marca se je tako udeleževala javnih dogodkov, v nosečnosti potovala na uradno pot v Avstralijo in na Novo Zelandijo, kasneje pa sta s Harryjem odpotovala tudi v Maroko. Nato pa sta se mlada zakonca odločila, da želita dogajanje okoli rojstva in poroda zadržati samo zase in svoje bližnje. Odločila sta se za porod na domu, v primeru, če bi šlo kaj narobe, pa sta izbrala bolnišnico Frimley Park, ki je od njunega doma v Frogmore Cottageu oddaljena približno 30 minut vožnje. In tako je zdaj udarila novica, da je 37-letna vojvodinja v zgodnjih jutranjih urah, natančneje ob 5.26 rodila sina. Princ Harry, ki je bil s svojo soprogo pri porodu, je že podal prvo izjavo: "To malo bitje je absolutno neverjetno." Z veseljem pa je delil tudi svoje navdušenje o samem porodu. "Izkušnja je bila neverjetna. Nikoli si nisem mogel predstavljati, kako ženske to zmorejo ... To je izredno ... Neverjetno sem ponosen na svojo ženo."

Medtem ko je tako Diana kot Kate že nekaj ur po porodu pokazala svojega novorojenca, pa sta se vojvoda in vojvodinja Sussekška odločila, da se bosta prve dneve umaknila v zavetje svojega doma in brez javnega pompa uživala v prvih trenutkih starševstva. Princ je sicer v izjavi dejal, da bo načeloma čez dva dni javil več detajlov – bodisi bo javil ime, ali pa, kot si mnogi oboževalci želijo – da bodo ugledali mlado mamico in sinčka. Nato se je oglasila tudi Buckinghamska palača, na Twitterju so zapisali, da se rojstva nadvse veselijo vsi člani kraljeve družine, vključno s kraljicoElizabeto II., dodali so tudi, da je mati vojvodinje sussekške Doria Ragland, ki je ob prihodu vnuka izjemno vesela, ves čas ob novopečeni mamici. Nato pa objavili tudi posnetek javnega naznanila ob rojstvu.

