Princ Harry o otroku: Upam, da bo deklica

Pričakujoča zakonca, princ Harry in Meghan Markle, se te dni mudita v Avstraliji, fotografi pa so ju ujeli med jadranjem v športnih oblačilih in druženjem z domačini otoka Fraser, kjer sta se udeležila tradicionalne slovesnosti čaščenja gozdov. Princ Harry je na njunem potovanju razkril tudi, ali bi raje postal oče deklici ali dečku.

Noseča Meghan Markle se z možem, princem Harryjem, te dni mudi v Avstraliji. Potem ko sta obelodanila novico, da pričakujeta otroka, sta se tja odpravila na svoje prvo daljše mednarodne potovanje, odkar sta maja dahnila usodni da. V Avstralijo sta se med drugim napotila zaradi trenutno potekajočihInvictus games, iger vojnih veteranov, katerih ustanovitelj je bil ravno princ Harry leta 2014. Noseča Meghan, ki je po navajanju tujih medijev že vkorakala v svoje drugo trimesečje, se je na šesti dan njunega potovanja po Avstraliji v javnosti pojavila v športnih oblačilih in športnih copatih z ravnim podplatom. S svojim športnim stilom, sproščeno spetimi lasmi in sončnimi očali je bodoča mamica presenetila javnost, ki je bila do zdaj vojvodinjo vajena videti predvsem v protokolarnem kraljevem modnem stilu. FOTO: Profimedia Bodoča mamica je jadralni dan obenem izkoristila za počitek od visokih pet in polnjenje baterij v sproščenem morskem vzdušju. S princem sta s svojo navzočnostjo počastila potekajoči dogodek iger vojnih veteranov, dan pozneje pa sta se mudila na otoku Fraser, kjer je princ prisostvoval tradicionalnemu obredu domačinov – plemenskemu plesu in čaščenju narave ter otoških gozdov. Princ je čas njunega potovanja izkoristil tudi za to, da je razkril, ali si bolj želi hčerkico ali sina. Tuji mediji poročajo, da je med igrami nepremagljivih nekdo od množice princa ogovoril z besedami: ''Čestitke, upam, da bo deklica!'' Na to pa je princ odvrnil: ''Hvala, tudi jaz.'' Če gre torej verjeti tujim medijem, bi princ Harry raje videl, da je njegov 'naslednik' ženskega spola.