Princ Harry o prvih načrtih selitve v tujino: Brat je kričal name

Izšli so novi trije deli dokumentarne serije Harry & Meghan, v katerih je par, ki se je umaknil od kraljevih dolžnosti in Združenega kraljestva, odstrl nekatere nove podrobnosti svojega življenja in znova uperil puščice proti kraljevi družini, tokrat zlasti proti princu Williamu.

Princ Harry se v novem delu dokumentarne serije Harry & Meghan spominja družinskega srečanja januarja 2020, na katerem so razpravljali o načrtih, da se z Meghan Markle preselita v tujino. Kot je dejal, je predlagal, da bi bila nekako "pol notri, pol zunaj" kraljeve družine - da bi še vedno delala za kraljico Elizabeto II., a bi se financirala sama. "Zelo hitro je postalo jasno, da o tem cilju ne gre niti razpravljati," je dejal. "Bilo je zastrašujoče, da je moj brat kričal in se drl name, moj oče pa rekel stvari, ki preprosto niso bile resnične," je dodal.

icon-expand Harry je razkril, da William ni bil navdušen, ko je predlagal, da se želita z Meghan preseliti v tujino. FOTO: AP

Harry se je po odhodu v ZDA nato že lani vrnil na pogreb dedka, princa Philipa, kar je bilo kmalu po tem, ko sta z Meghan v intervjuju z Oprah Winfrey govorila o rasizmu v kraljevi družini. Njegov oče in brat sta si po Harryjevih besedah situacijo narobe razlagala. Večji del zadnjih treh delov serije, ki jih povzemata francoska tiskovna agencija AFP in britanski BBC, se sicer osredotoča na znana vprašanja, zlasti težave, s katerimi se je ob prilagajanju na življenje v kraljevi družini spopadala Meghan - od samomorilnih misli do negativnega poročanja medijev. Harry je časniku Daily Mail celo pripisal odgovornost za spontani splav, ki ga je utrpela, potem ko je objavil pismo njenemu očetu. Obenem je kritiko uperil proti uradu njegovega brata Williama, češ da je stal za negativnim poročanjem o paru, ker naj bi drugim članom družine odvzela preveč pozornosti.

icon-expand V novih delih serije sta Harry in Meghan ostro nastopila proti kraljevemu dvoru. FOTO: AP

"To je umazana igra. Gre za uhajanje, a tudi za podtikanje zgodb," je dejal in dodal, da uradi različnih članov družine delujejo drug proti drugemu. Da so to počeli prav Williamovi predstavniki, ga je še posebej prizadelo, saj naj bi se dogovorila, da sama tega ne bosta nikoli delala. Od življenja v Združenem kraljestvu Harry po lastnih besedah pogreša "čudna družinska srečanja" in svoje prijatelje, a je kljub temu prepričan, da je ravnal pravilno, saj da ni bilo druge možnosti. Iz palače se zaenkrat niso odzvali ni vsebino serije, a komentatorji pričakujejo, da se morda vendarle bodo, če se jim bodo zdele kritike preveč osebne.