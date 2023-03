Princ Harry o ženi: Obtičal sem, ona pa me je rešila

Princ Harry je na virtualnem dogodku predstavil svojo uspešnico Rezerva in znova spregovoril o svojem življenju, ki ga opisuje tudi v knjigi. Na dogodku se mu je pridružl dr. Gabor Maté, strokovnjak na področju zdravljenja travm, ki je skupaj s princem razglabljal o njegovem počutju, ki je sledilo raznim dogodkom, ki so bili za 38-letnika zelo težki.

Princ Harry je prepričan, da mu je žena Meghan Markle spremenila življenje. 38-letni vojvoda sussekški se je pojavil na virtualnem knjižnem dogodku z dr. Gabrom Matéjem, strokovnjakom za travme, odvisnosti, stres in otroški razvoj, kjer sta razglabljala o vsebini prinčeve knjige spominov.

icon-expand Princ Harry in dr. Gabor Mate sta razpravljala o dogodkih v prinčevem življenju. FOTO: Profimeda

Med intimnim pogovorom je Harry povedal, kako ga je Meghan rešila pred samim seboj. "Moja žena me je rešila. Obtičal v tem svetu, ona pa je bila iz drugega sveta in me je pomagala izvleči iz tega," je dejal vojvoda Susseški. "Toda nobeden od elementov mojega življenja zdaj ne bi bil mogoč, če tega ne bi sam dojel," je še poudaril princ. "Moja partnerka je izjemno človeško bitje in večno bom hvaležen za modrost in prostor, ki mi ga je lahko dala," je nadaljeval. Harry, ki z Meghan in njunima otrokoma, 3-letnim Archiejem in 21-mesečno Lilibet živi v Kaliforniji, je pred tem povedal, da ga je prav žena navdušila, da se je resneje lotil terapije.

"Srečanje in bivanje z Meghan je bilo tisto, ko sem spoznal, da bom izgubil to žensko, s katero bi lahko preživel preostanek življenja, če ne bom opravil terapije in se popravil," je dejal leta 2021. Med dogodkom v živo je Harry povedal še, da je imel 'hitri tečaj' o rasizmu, odkar je srečal Meghan. "Mislim, da ljudje morda ne razumejo, da je bolečina, ki jo povzroči posamezniku, velika, a bolečina, ki jo povzroči družbi, je ogromna," je dejal. Vojvoda sussekški in Maté, avtor knjige The Myth of Normal: Trauma, Illness, and Healing in a Toxic Culture, ki sta sedela drug nasproti drugega pred prasketajočim kaminom, sta prav tako razpravljala o življenju z izgubo in pomenu osebnega zdravljenja. Harry je omenil, kako je bil povezan s svojo mamo princeso Diano zaradi občutkov, da se ne ujema s preostalo kraljevo družino.