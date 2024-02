Princ Harry ob bolezni očeta pričakuje zbližanje družine.

Na vprašanje, ali bi očetova bolezen lahko znova zbližala kraljevo družino, pa je 39-letni princ odgovoril, da je prepričan, da bi lahko. "Da. Prepričan sem," je dejal in pristavil, da je pri drugih družinah videl, da so jih bolezni združile. Harry, ki s soprogo Meghan in otrokoma od leta 2020 živi v Kaliforniji v ZDA, je napovedal tudi več obiskov v Veliki Britaniji. Ni pa želel govoriti o napovedih glede kraljevega zdravstvenega stanja, češ da to ostaja med njima.

Njegov obisk pri očetu v Londonu je sprožil ugibanja o morebitni spravi ali vsaj srečanju s starejšim bratom princem Williamom, s katerim sta prekinila odnose, odkar je Harry večkrat javno napadel njega in kraljevo družino. Vendar do srečanja ni prišlo.

Harry je 75-letnega očeta v Londonu obiskal manj kot 24 ur po tistem, ko je Buckinghamska palača 5. februarja sporočila, da se kralj zdravi zaradi raka, ki so mu ga odkrili med posegom zaradi povečane prostate. Palača podrobnosti o njegovem zdravstvenem stanju ne razkriva, javili so le, da ne gre za raka prostate in da se bo kralj zdravil ambulantno.

Karel III. je na prestolu nasledil svojo mamo, kraljico Elizabeto II., ki je po 70 letih na prestolu umrla 8. septembra 2022 v starosti 96 let.