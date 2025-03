Princ Harry odstopil kot pokrovitelj materine dobrodelne organizacije

Princ Harry je sporočil, da je odstopil z mesta pokrovitelja dobrodelne organizacije Sentebale, ki je bila ustanovljena leta 2006, katere sredstva so namenjena za pomoč otrokom in mladostnikom v južni Afriki, osredotočajo pa se predvsem na tiste, ki so okuženi z virusom HIV ali so zboleli za aidsom.

Razlog za njegov odstop je nesporazum znotraj vrha organizacije. V izjavi za javnost, ki jo je podal skupaj s soustanoviteljem, princem Seeisom iz Lesota, sta zapisala: "S težkim srcem sporočava, da sva iz solidarnosti do upravnega odbora do nadaljnjega odstopila kot pokrovitelja organizacije, enako so storili tudi oni. Žalostno je, da je odnos med odborom in predsednico prišel do točke, s katere ni več vrnitve in je ustvaril nepopravljivo situacijo."

Podrobnosti, zakaj se je znotraj organizacije zapletlo, niso znane. "Kar se je zgodilo, ni predstavljivo," sta še zapisala princa in dodala: "Šokirana sva, da morava to storiti, a imava nadaljnje obveznosti do donatorjev Sentebala, zato bova najine skrbi delila s komisijo za dobrodelne organizacije."