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Tuja scena

Princ Harry: Otroka sta srečna v šoli

Toronto, 26. 09. 2026 16.56 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
K.Z. STA
Princ Harry

Potem ko sta otroka britanskega princa Harryja in njegove soproge Meghan zaradi varnostnih pomislekov kmalu po prihodu v Združeno kraljestvo zamenjala šolo, je Harry v pogovoru za kanadsko televizijo CTV News dejal, da sta 7-letni Archie in 5-letna Lilibet v šoli srečna.

"Otroka sta srečna v šoli," je v pogovoru za kanadsko televizijo dejal princ Harry, ki se je prejšnji mesec po šestih letih bivanja v ZDA skupaj z družino vrnil v Združeno kraljestvo. Kmalu po vrnitvi sta Harry in njegova soproga Meghan otroka zaradi varnostnih pomislekov prepisala na drugo šolo. Razlog za prepis naj ne bi bil v sami šoli, temveč v poti do nje in cesti, na kateri pogosto nastajajo prometni zastoji.

Princ Harry je za dober namen skočil s padalom.
Princ Harry je za dober namen skočil s padalom.
FOTO: Profimedia

"Lepo je biti spet na britanskih tleh," je po dobrodelnem skoku s padalom v okolici Toronta princ Harry odgovoril na vprašanje, kako se počuti po selitvi. Na vprašanje, kaj je botrovalo vrnitvi njegove družine na Otok, pa je Harry odgovoril, da je bilo 'veliko razlogov'. Toda v podrobnosti ni želel, saj, kot je dejal, ne želi odvrniti pozornosti od dobrodelnega dogodka, katerega namen je bil sicer osveščanje in pridobivanje podpore za kanadske dobrodelne organizacije za vojne veterane. S skokom s padalom pa je Harry tudi izpolnil obljubo, ki jo je dal 102-letnemu veteranu iz druge svetovne vojne.

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Je pa princ Harry dodal, da mu vrnitev v Združeno kraljestvo omogoča, da se posveti športnemu tekmovanju Invictus Games za ranjene veterane, ki bo prihodnje leto potekalo v Birminghamu.

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