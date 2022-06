Princ Harry padel s konja

Kljub temu, da je padec sprva izgledal precej resen, se je odtujeni član kraljeve družine kmalu dvignil na noge in nepoškodovano nadaljeval tekmo, na kateri je sicer na koncu slavila nasprotnikova ekipa. Princa so po zaključku tekme videli dobre volje v družbi glasbenika Davida Fosterja in njegove soproge Katharine McPhee. Harryjeva soproga Meghan Markle in njuna dva otroka se dogodka niso udeležili.