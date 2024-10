Princ Harry: Pametni telefoni mladim kradejo otroštvo

OGLAS

Čeprav je odraščal v kraljevi družini, kjer je dobil vse, kar si je želel, pametnih telefonov v času njegovega otroštva še ni bilo. A kot je na dogodku ob svetovnem dnevu duševnega zdravja, ki ga obeležujemo 10. oktobra, povedal princ Harry, je to dobro. "Pametni telefoni mladim kradejo otroštvo," je namreč prepričan 40-letnik.

Princ Harry je prepričan, da pametni telefoni otrokom kradejo otroštvo. FOTO: Profimedia icon-expand

Nekdanji član kraljeve družine se je na dogodku pridružil socialnemu psihologu Jonathanu Haidtu, s katerim sta se pogovarjala o pametnih telefonih, družbenih medijih in njihovem škodljivem vplivu na mladino. Z besedami Harryja se je strinjal tudi psiholog. "Prav zato ljudje, rojeni po letu 1995, ki živijo v angleško govorečih državah, dosežejo puberteto z visokimi stopnjami anksioznosti, depresije, samopoškodb in misli na samomor, kar so neposredne posledice pametnega telefona," je dejal.

Princ je tudi prepričan, da so podjetja družbenih medijev za vedno več duševnih težav mladih krivijo starše, kar je po njegovem mnenju zmotno prepričanje. "Ko otroci dobijo telefon in družbena omrežja, se preostanek družinskega življenja spremeni v boj za čas, ki ga porabijo za zaslonom. In to se dogaja povsod. Tehnološka podjetja so nas spravila v škriplje, nato pa nas poskušajo kriviti za to, kar so naredila," je denimo prepričan psiholog.

Princ Harry je oče petletnega Archija in triletne Lilibet. FOTO: Instagram icon-expand