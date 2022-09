Princ Harry po 25 letih rojstni dan znova praznuje ovit v žalost

Za princa Harryja, ki je pravkar dopolnil 38 let, bo to še en v žalost ovit rojstni dan. Najmlajši sin kralja Karla III. in pokojne princese Diane, ki ima rojstni dan 15. septembra, tokrat praznuje v znamenju babičine smrti in spomina na materino smrt, ki se je zgodila pred 25 leti. Kljub temu bo tokratni rojstni dan drugačen od preteklih dveh, saj ju bo znova preživel v krogu kraljeve družine.

Princ Harry in njegova žena Meghan Markle do pogreba kraljice Elizabete II. ostajata v Angliji. Harry, ki je pravkar dopolnil 38 let, bo tokratni rojstni dan preživel bolj umirjeno in tišje, kot bi to storil sicer, saj družina še zmeraj žaluje za kraljico, zagotovo pa bo spomin na materino smrt, ki je umrla dva tedna pred njegovim 13. rojstnim dnem, še bolj živ.

"To bo še en izmerno žalosten rojstni dan za Harryja, ki bo zagotovo obudil spomin na materin pogreb pred 25 leti, ko je dopolnil šele 13 let. Prepričana sem, da bo ta dan preživel v tišini. Govori se, da naj bi skupaj z Meghanino materjo Dorio priletela tudi njuna otroka, da bi ta dan preživeli skupaj, a kdo bi vedel?" je dejala Jennie Bond, strokovnjakinja za kraljevo družino.

"Res lahko sočustvujemo s Harryjem. Prepričana sem, da bo to zelo umirjen in tih dan. Morda pa se bodo odločili, da je to prava priložnost, da se malce razvedrijo in se bosta William in Kate pred vrati pojavila s pico ali čim drugim," je še dodala.