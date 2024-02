Princ Harry po očetovi diagnozi raka že na poti v domovino

OGLAS

Princ Harry je kmalu za tem, ko je Buckinghamska palača sporočila, da je kralj Karel III. zbolel za rakom, skočil na letalo in se odpravil v domovino, kjer bo stal ob strani svojemu očetu. Kljub temu, da oče in sin v zadnjih letih nista v najboljših odnosih, pa se je očitno 39-letnik takoj po prejemu novice odločil, da gre za situacijo, v kateri zamere niso pomembne.

Princ Harry je že na poti v domovino. FOTO: AP

Tudi tokrat je vojvoda sussekški v Združeno kraljestvo odpotoval sam, brez žene in otrok, njegova odločitev pa naj bi prišla kmalu za tem, ko je palača objavila novico o kraljevem zdravju. Harry naj bi želel k očetu odpotovati takoj, kot je to bilo mogoče, so za Page Six povedali viri blizu 39-letnika.

Prinčevo vozilo v spremstvu varnostnikov so že opazili na losangeleškem letališču. FOTO: Profimedia

Ekipa vojvode in vojvodinje sussekške je za omenjeni medij potrdila, da je Harry že govoril s svojim očetom, potrdili pa so tudi, da bo v domovino odpotoval sam, brez 42-letne Meghan Markle in njunih dveh otrok, 4-letnega princa Archieja in 2-letne princese Lilibet, ki so ostali v Kaliforniji.

Palača podrobnosti o tem, za katero vrsto raka je kralj zbolel, ni razkrila, povedali pa so, da so ga odkrili, ko se je kralj nedavno odpravil na rutinski poseg zaradi povečane prostate. "Med kraljevim nedavnim operativnim posegom zaradi benignega povečanja prostate je bilo opaženih nekaj nepravilnosti, ki so vzbudile skrb. Poznejši diagnostični testi so odkrili obliko raka," so zapisali v izjavi za javnost in dodali, da je že začel z zdravljenem in da bo za nekaj časa odložil svoje kraljeve obveznosti.