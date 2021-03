Princ Harry po odmevnem intervjuju govoril z očetom in bratom

Kraljevi par po tem, ko se je odrekel vsem kraljevim dolžnostim, živi v Kaliforniji. Britansko monarhijo so navedbe zakoncev pretresle, še največ pozornosti pa so pritegnile izjave glede rasizma, ki bi naj bil prisoten na dvoru. Neimenovani član kraljeve družine naj bi v času Meghanine nosečnosti spraševal po barvi kože še nerojenega potomca.

"Poklicala sem ju, da bi ju povprašala po počutju, in res je – Harry je že govoril z bratom, pa tudi z očetom,'' je povedala ameriška televizijska voditeljica Gayle King , dobra prijateljica legendarne Oprah Winfrey, prijateljuje pa tudi s kraljevim parom. ''Rečeno mi je bilo, da ti pogovori niso obrodili sadov, vendar sta oba zadovoljna, da sta vsaj prebila led in začela komunikacijo,'' je še dodala.

Po njenih besedah naj bi bil razočaran, ker so novice preplavile ravno izjave o spornem kraljevem rasizmu in ker je bila to po intervjuju vodilna tema vseh pogovorov. ''Želela sta samo, da vmes poseže dvor in medijem prepreči širjenje nepoštenih, neresničnih in lažnih novic, povezanih z rasizmom,'' je dejala Kingova. Razkrila je še, da sta si Harry in Meghan želela terapevtskega pogovora, ki bi pomagal vsej družini, obenem pa poudarila, da ima Marklova''dokumente, ki vse izrečene izjave brez težav podprejo''.