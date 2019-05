Princ Harry po rojstvu otroka priznal, da pogreša svojo mamo

Princ Harry je pred dnevi stopil v očetovsko vlogo in zazibal svojega prvorojenega sina Archieja , ki ga je dobil v zakonu z nekdanjo ameriško igralko in danes vojvodinjo Meghan Markle . Medtem, ko je novopečena mama z otrokom ostala v zavetju njunega doma v Frogmore Cottagu, pa se je princ že posvetil novim službenim dolžnostim.

V športno obarvanem duhu se je dotaknil tudi nekoliko bolj intimne teme in priznal, da po prihodu svojega prvorojenca, bolj kot kdajkoli prej, čuti odsotnost svoje mame, pokojne princese Diane.

Nekdanji vojak in bodoči udeleženec Iger nepremagljivih, Dennis van der Stroon, je imel priložnost princa spoznati od blizu in z njim izmenjati nekaj besed. Virom je zaupal, da mu je Harry med drugim dejal, da odsotnost mame v tem trenutku čuti kot odsotnost neke vrste varnosti in stabilnosti in da zdaj, ko opazuje svojega sina z Meghan, prihajajo na površje močna čustva ob njegovi lastni izgubi.