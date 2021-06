Princ Harry po selitvi v Kalifornijo obiskal ameriške vojake

Princ Harry se je po selitvi v Kalifornijo srečal z nekaterimi starimi prijatelji, ki jih je spoznal med služenjem v britanski vojski. 36-letnik se je z ameriškimi vojaki, ki jih je spoznal, ko je bil še sam član vojske, srečal takoj, ko sta se z ženo Meghan Markle preselila v Ameriko. Njegovi prijatelji so stacionirani v vojaški bazi Nellis blizu Las Vegasa, ki je namenjena letalskim silam.

Princ Harry, ki mu je kraljica Elizabeta II. po tem, ko sta se z Meghan odpovedala kraljevim dolžnostim odvzela vojaške nazive, očitno pogreša svoje prijatelje iz tistih časov. Harry se je takoj, ko je dobil prvo priložnost, znova srečal s pripadniki ameriške vojske, s katerimi so skupaj preživeli nekaj časa, ko se je princ uril na ameriških tleh.

icon-expand Princ Harry - 1 FOTO: Reuters

"Harry je z njimi bil takšen, kot je. Zabavali so se in si pripovedovali šale, tako kot včasih," je dejal nek vir enemu izmed ameriških tabloidov. Princ naj bi vojake spoznal, ko se je kot pilot uril v Kaliforniji leta 2011, udeležen pa je bil tudi v vojaški vaji, ki je potekala nekje v Arizoni. Harry je vojsko zapustil leta 2015. "Harry je ostal v stiku z njimi, ti pa so ga takoj, ko so slišali, da se z Meghan selita v Kalifornijo , povabili, naj jih obišče. Vojaško bazo, v kateri so nameščeni, je obiskal neformalno, skupaj pa so se odpravili v mesto in nekaj spili," je še razkril vir.

Princ je bil član britanske vojske kar celo desetletje, dvakrat pa je služil tudi v Afganistanu. Ta obisk Las Vegasa je sicer potekal manj divje kot tisti leta 2012, ko so ga kamere ujele med igranjem golega biljarda. O tem je pred kratkim spregovoril tudi Harry. "To je bil najbrž klasični primer mene, ko sem se preveč vživel v vlogo vojaka in pozabil na to, da sem princ," je leta 2014 povedal Harry, ki je šesti v vrsti, da postane kralj. Princ je o tem pred kratkim spregovoril tudi v podcastu z Daxom Shepardom, fotografije golega princa pa so bile objavljene tik, preden je ta odšel na misijo v Afganistan.

Harry je s Shephardovimi poslušalci delil tudi, da je bil čas, ko je bil še sam vojak, eden najboljših v njegovem življenju, dobro pa se je počutil tudi zato, ker so se ljudje do njega obnašali kot do drugih ljudi in ne kot do člana kraljeve družine. "Všeč mi je bilo. Všeč mi je bilo nositi enako uniformo kot vsi ostali. Všeč mi je bilo, da so me obravnavali enako kot vse druge. Vsi smo bili obravnavani enako," je takrat dejal Harry.