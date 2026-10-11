Princ Harry po selitvi v Kanado zapadel v depresijo

Princ Harry je spregovoril o težkem obdobju po selitvi v Kanado z ženo Meghan Markle in njunim sinom Archiejem. Družina je tja najprej odpotovala na počitnice in tam preživela tudi božične praznike, januarja 2020 pa sta vojvoda in vojvodinja Sussekška javnosti sporočila, da odstopata od svojih vlog v kraljevi družini in se selita na drugo stran Atlantika.

Princ Harry je razkril, da je po selitvi v Kanado padel v depresijo. FOTO: Profimedia

Kot je v zelo osebnem MasterClassu razkril 42-letnik, je le nekaj dni za tem, ko je konec leta 2019 prispel v Kanado, doživel padec adrenalina. "Ko sem prišel v Kanado, sem bil stran od stresnega okolja, moje telo pa je še vedno prežemal adrenalin. Po dveh ali treh dneh je adrenalin popustil in to je bilo nekaj, česar nisem še nikoli doživel. Bilo je, kot bi potreboval stres, da mi je pognal adrenalin po žilah, moji možgani pa so delali. Postal sem neuporaben in v dveh tednih padel v depresijo. Občutek sem imel, da brez adrenalina ne morem delovati," je dejal in se spominjal, da je bila selitev bolj odmik, da znova zbere misli. Princ se je v novi oddaji pogovarjal z nevroznanstvenico dr. Mary-Frances O'Connor, s katero sta razmišljala o vplivu žalovanja na možgane in telo, kar je 42-letnik opisal skozi lastno izkušnjo občutenj, ko je pri 12 letih izgubil mamo.

"Žalovanje je tako fizično kot čustveno, ko izgubimo nekoga za nas pomembnega, kažejo izsledki raziskav," je dejala doktorica, Harry pa se je po selitvi v Kanado še vedno spopadal z žalovanjem za pokojno princeso Diano, ki je umrla v prometni nesreči v Parizu leta 1997. "15 ali 20 let sem na vprašanje, kako sem, odgovarjal, da sem v redu. Bil sem otopel in sem popolnoma utišal čustva. Nisem se zavedal, da me žene adrenalin. Zato sem se pri 20 letih pridružil vojski. To je bila popolna distrakcija. Ni mi bilo treba razmišljati o ničemer drugem kot o tistem, kar je bilo pred menoj," je razlagal princ.