Princ Harry po sporu s kraljevo družino želel spremeniti priimek

Princ Harry se je po sporu želel odpovedati družinskemu imenu in svoj priimek spremeniti v Spencer. To je bil dekliški priimek njegove pokojne matere princese Diane, a se zaradi zapletenega pravnega postopka na koncu ni odločil za to potezo, je za Daily Mail povedal nek prinčev prijatelj.

"Imela sta zelo prijateljski pogovor, v katerem mu je Spencer odsvetoval takšno potezo," je razkril 40-letnikov prijatelj. Harry bi tako zamenjal družinsko ime Mountbatten-Windsor, kakršen je tudi priimek njegovih dveh otrok, vsi pa so ga dobili ob rojstvu. Celi imeni otrok, ki ju ima s soprogo Meghan Markle, sta Archie Mountbatten-Windsor in Lilibet Mountbatten-Windsor. Po smrti kraljice Elizabete II. in kronanju njunega dedka kralja Karla III., sta 5-letnik in 3-letnica dobila naziva princ in princesa, ameriški mediji pa so leta 2024 poročali, da prinčeva otroka uradno nosita priimek Sussex.

Princ Harry je po sporu z družino razmišljal o spremembi priimka. FOTO: Profimedia icon-expand

To je v eni od epizod svoje oddaje potrdila tudi Meghan, ki je dejala, da gre za njihov skupni družinski priimek in je ena od stvari, ki povezuje štiričlansko družino. "Ko imaš otroke, se zavedaš, kako pomembno je, da imaš isti priimek kot tvoji otroci. To res veliko pomeni. To je naše družinsko ime," je še povedala.