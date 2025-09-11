Princ Harry po srečanju z očetom dejal, da se kralj počuti odlično

Vojvoda Susseški je po srečanju z očetom podal kratko izjavo, v kateri je povedal, da se kralj Karel II. počuti odlično, nato pa se je novinarjem zahvalil in se odpravil na sprejem ob začetku večšportnega dogodka Igre Invictus, ki poteka pod njegovim okriljem. Kot je poročal Daily Mail , je bil princ Harry dobre volje, ko se je odpravil rokovat s sponzorji in vladnimi uslužbenci, ki so bili povabljeni na gala dogodek.

40-letnik naj bi se na sprejem odpravil takoj po tem, ko sta s kraljem Karlom II. zaključila približno 55 minut dolgo zasebno čajanko, na kateri sta se družila prvič po več kot letu dni, sestala pa sta se na kraljevem domu v Londonu. Kot še poročajo britanski mediji, se jima princ William ni pridružil.

Harry in njegova soproga Meghan Markle vse od leta 2020, ko sta se odločila, da se odpovesta opravljanju kraljevih dolžnosti in se preselita čez lužo, nimata najboljšega odnosa s kraljevo družino. K temu sta pripomogla tudi njun intervju z Oprah Winfrey in prinčeva knjiga spominov, v kateri sta razkrila nekaj družinskih skrivnosti, kraljevo družino pa celo obtožila rasizma.

Kljub temu da princ ves čas ponavlja, da mu je življenje v Kaliforniji ljubo, pa se že nekaj časa pojavljajo govorice, da si v resnici želi vrnitve na Otok in sprave tako z očetom kot tudi z bratom in njegovo družino.