Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstva Tuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scena Tuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi se Voyo
Tuja scena

Princ Harry po srečanju z očetom dejal, da se kralj počuti odlično

London, 11. 09. 2025 11.55 | Posodobljeno pred 26 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
K.Z.
Komentarji
0

Čeprav podrobnosti srečanja med princem Harryjem in kraljem Karlom II. javnosti še niso znane, pa je 40-letnik v kratki izjavi za britanske medije dejal, da se njegov oče počuti odlično. Odtujeni oče in sin sta se srečala prvič po lanskem februarju, skupaj pa naj bi preživela približno eno uro.

Vojvoda Susseški je po srečanju z očetom podal kratko izjavo, v kateri je povedal, da se kralj Karel II. počuti odlično, nato pa se je novinarjem zahvalil in se odpravil na sprejem ob začetku večšportnega dogodka Igre Invictus, ki poteka pod njegovim okriljem. Kot je poročal Daily Mail, je bil princ Harry dobre volje, ko se je odpravil rokovat s sponzorji in vladnimi uslužbenci, ki so bili povabljeni na gala dogodek.

Princ Harry se je prvič po več kot letu srečal z očetom.
Princ Harry se je prvič po več kot letu srečal z očetom. FOTO: Profimedia

40-letnik naj bi se na sprejem odpravil takoj po tem, ko sta s kraljem Karlom II. zaključila približno 55 minut dolgo zasebno čajanko, na kateri sta se družila prvič po več kot letu dni, sestala pa sta se na kraljevem domu v Londonu. Kot še poročajo britanski mediji, se jima princ William ni pridružil.

Preberi še Princ Harry se je prvič po več kot letu dni srečal z očetom

Harry in njegova soproga Meghan Markle vse od leta 2020, ko sta se odločila, da se odpovesta opravljanju kraljevih dolžnosti in se preselita čez lužo, nimata najboljšega odnosa s kraljevo družino. K temu sta pripomogla tudi njun intervju z Oprah Winfrey in prinčeva knjiga spominov, v kateri sta razkrila nekaj družinskih skrivnosti, kraljevo družino pa celo obtožila rasizma.

Kljub temu da princ ves čas ponavlja, da mu je življenje v Kaliforniji ljubo, pa se že nekaj časa pojavljajo govorice, da si v resnici želi vrnitve na Otok in sprave tako z očetom kot tudi z bratom in njegovo družino.

princ harry kralj karel II. srečanje sprava oče sin
Naslednji članek

Atentat na Charlieja Kirka obsodili številni zvezdniki

SORODNI ČLANKI

Prijatelj princa Harryja: Svojo družino želi pripeljati nazaj v domovino

Meghan Markle je dopolnila 44 let: 'Zahvaljujem se svojemu možu'

Princ Harry zanikal, da bi se s princem Andrewem stepla zaradi Meghan

Otoplitev odnosov med kraljem Karlom in princem Harryjem?

Princ Harry: Moja žena je bila največja tarča posmeha na svetu

Princ Harry po sporu s kraljevo družino želel spremeniti priimek

  • SESALNIK LISTJA
  • ŽAGA
  • PEČ ZA PICO
  • REGAL
  • PANELI
  • BAZEN
  • KOPALNIŠKO POHIŠTVO
  • RADIATOR
  • RAZVLAŽILNIK
  • PEČ
  • VIJAČNIK
  • BAGER
  • ZBIRALEC LISTOV
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1215