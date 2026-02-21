Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Princ Harry pomoč za spravo z bratom iskal tudi pri mediatorju

London, 21. 02. 2026 08.00 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
K.Z.
Princ Harry in princ William

Da princ Harry ni v najboljših odnosih z bratom, ni nobena skrivnost, mlajši od bratov, ki si želi sprave, pa naj bi za pomoč pri izboljšanju odnosa s prestolonaslednikom zaprosil celo mediatorja, a je bil pri tem znova neuspešen.

Princ Harry naj bi skušal vzpostaviti stik z bratom in se spraviti z odtujenim bratom, zato je pomoč poiskal celo pri mediatorju, a bodoči prestolonaslednik ne pozabi in odpušča tako zlahka. Strokovnjak za kraljevo družino Omid Scobie je za Us Weekly nedavno povedal, da je Harry odnos z bratom skušal popraviti pred dvema letoma, a je bil pri tem neuspešen.

Princ William in princ Harry imata skrhan odnos.
Princ William in princ Harry imata skrhan odnos.
FOTO: Profimedia

"Imel sem nekaj pogovorov z ljudmi, ki so v tesnih odnosih s princem Harryjem, ti pa so mi razkrili, da je skušal s pomočjo mediatorja, ki je skupni prijatelj obeh bratov, vzpostaviti stik z bratom in upal, da se bosta z njegovo pomočjo lahko pogovorila," je dejal Scobie in ob tem dodal, da se pogovor ni zgodil.

"Ni bil uspešen v nobenem oziru. Kot zunanjemu opazovalcu se mi zdi, da zid med njima še vedno stoji. Če se ne bo spremenil odnos na obeh straneh, ne bomo nikoli našli načina, kako bi to lahko spremenili," je prepričan pisatelj in strokovnjak.

Preberi še Bosta s kraljevo družino na svečanost ZDA povabljena tudi Harry in Meghan?

43-letni William in dve leti mlajši Harry sta v slabih odnosih že od leta 2020, ko se je slednji odpovedal svoji vlogi v kraljevi družini in se s soprogo Meghan preselil čez lužo. To naj bi starejšega od bratov zelo razžalostilo. "Harry in William sta se odtujevala že nekaj let, sedaj pa se zdi, da ni vrnitve," je za The Mirror povedal še en strokovnjak za kraljevo družino, Russell Myers.

Pomembno vlogo naj bi pri odločitvi, da se preselita v Združene države, imela tudi Harryjeva žena, še trdi Myers, zaradi tega pa ni trpel le odnos z bratom, temveč tudi z očetom in ostalimi člani družine. Da so odnosi skrhani, zaradi tega pa je prišlo do sporov, je priznal tudi Harry, ki v intervjuju za BBC maja lani dejal, da je svoji družini vse odpustil.

princ harry princ william brata sprava mediator

'V 12 letih dela za kraljico nisem zaznala, da bi med otroki delala razlike'

  • Mercator - Freeon Toby Plus
  • Mercator - Sierra Freeon
  • Mercator - Mam
  • Mercator - Gillette in Venus
  • Mercator - Creme Supreme
  • Mercator - Nivea Cellular
  • Mercator - darilne garniture
  • Mercator - Palmolive
  • Mercator - Schauma
  • Mercator - Sensodyne
  • Mercator - Pampers
  • Mercator - Axe
  • Mercator Pika
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Ali starost matere vpliva na alergije pri otroku?
Oče, ki šteje: kako ostati ob otroku po ločitvi
Oče, ki šteje: kako ostati ob otroku po ločitvi
Kako se po porodu vrniti v formo: 3 ključni koraki do zdravega telesa in samozavesti
Kako se po porodu vrniti v formo: 3 ključni koraki do zdravega telesa in samozavesti
Otroci bodo le to odnesli s seboj v odraslost
Otroci bodo le to odnesli s seboj v odraslost
zadovoljna
Portal
Srce parajoča izpoved znane Slovenke: moje srce je razbito na tisoče koščkov
Dnevni horoskop: Raki potrebujejo mir, vodnarji sledijo toku
Dnevni horoskop: Raki potrebujejo mir, vodnarji sledijo toku
Poskrbela, da so bile njene noge videti še vitkejše
Poskrbela, da so bile njene noge videti še vitkejše
To so najlepše poročne obleke letošnjega leta
To so najlepše poročne obleke letošnjega leta
vizita
Portal
Ženska z redko boleznijo mora nositi tudi do šest parov nogavic: mraz in stres ji lahko resno poškodujeta okončine
Katere vrste oreščkov najbolj koristijo vašemu zdravju
Katere vrste oreščkov najbolj koristijo vašemu zdravju
Zakaj se nam energija v štiridesetih zmanjša
Zakaj se nam energija v štiridesetih zmanjša
Kako cvetni prah potuje tudi stotine kilometrov daleč
Kako cvetni prah potuje tudi stotine kilometrov daleč
cekin
Portal
Barve denarja na nas vplivajo bolj, kot si mislimo
Dobila je službo, ker je odkrito postavila meje
Dobila je službo, ker je odkrito postavila meje
2 navadi generacije Z, zaradi katerih je varčevanje veliko težje, kot je bilo za njihove starše
2 navadi generacije Z, zaradi katerih je varčevanje veliko težje, kot je bilo za njihove starše
Horoskopska znamenja, ki najpogosteje sprejemajo slabe finančne odločitve
Horoskopska znamenja, ki najpogosteje sprejemajo slabe finančne odločitve
moskisvet
Portal
Emily Ratajkowski navdušila v novi kampanji
Nespečnost ali le slab spanec? Odgovor skriva pravilo 3-3-3
Nespečnost ali le slab spanec? Odgovor skriva pravilo 3-3-3
Planeti v nevarnosti: kako staranje zvezd uničuje svetove
Planeti v nevarnosti: kako staranje zvezd uničuje svetove
Gumbi se vračajo v avtomobile: zakaj zasloni niso več dovolj
Gumbi se vračajo v avtomobile: zakaj zasloni niso več dovolj
dominvrt
Portal
7 opravil, ki jih je najbolje narediti pred pomladjo
Dan bo hudi nesreči je izgubila še najboljšega prijatelja
Dan bo hudi nesreči je izgubila še najboljšega prijatelja
Viralni opičji mladič, ki je našel uteho v plišasti igrači
Viralni opičji mladič, ki je našel uteho v plišasti igrači
Moderno hišo spremenila v retro dragulj in s tem veliko zaslužila
Moderno hišo spremenila v retro dragulj in s tem veliko zaslužila
okusno
Portal
Domači kvas: preprosta rešitev, da ga ne boste več kupovali
5 prilog naših bralcev, ki bodo zasenčile glavno jed
5 prilog naših bralcev, ki bodo zasenčile glavno jed
Recept za to pecivo vsi iščejo in ko ga boste poskusili, boste razumeli, zakaj
Recept za to pecivo vsi iščejo in ko ga boste poskusili, boste razumeli, zakaj
Slastna mesna jed, ki se zlahka kosa z golažem
Slastna mesna jed, ki se zlahka kosa z golažem
voyo
Portal
Cvetje v jeseni
Kmetija
Kmetija
Sanje Grofov
Sanje Grofov
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1543