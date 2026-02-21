Princ Harry pomoč za spravo z bratom iskal tudi pri mediatorju

Princ Harry naj bi skušal vzpostaviti stik z bratom in se spraviti z odtujenim bratom, zato je pomoč poiskal celo pri mediatorju, a bodoči prestolonaslednik ne pozabi in odpušča tako zlahka. Strokovnjak za kraljevo družino Omid Scobie je za Us Weekly nedavno povedal, da je Harry odnos z bratom skušal popraviti pred dvema letoma, a je bil pri tem neuspešen.
"Imel sem nekaj pogovorov z ljudmi, ki so v tesnih odnosih s princem Harryjem, ti pa so mi razkrili, da je skušal s pomočjo mediatorja, ki je skupni prijatelj obeh bratov, vzpostaviti stik z bratom in upal, da se bosta z njegovo pomočjo lahko pogovorila," je dejal Scobie in ob tem dodal, da se pogovor ni zgodil.
"Ni bil uspešen v nobenem oziru. Kot zunanjemu opazovalcu se mi zdi, da zid med njima še vedno stoji. Če se ne bo spremenil odnos na obeh straneh, ne bomo nikoli našli načina, kako bi to lahko spremenili," je prepričan pisatelj in strokovnjak.
43-letni William in dve leti mlajši Harry sta v slabih odnosih že od leta 2020, ko se je slednji odpovedal svoji vlogi v kraljevi družini in se s soprogo Meghan preselil čez lužo. To naj bi starejšega od bratov zelo razžalostilo. "Harry in William sta se odtujevala že nekaj let, sedaj pa se zdi, da ni vrnitve," je za The Mirror povedal še en strokovnjak za kraljevo družino, Russell Myers.
Pomembno vlogo naj bi pri odločitvi, da se preselita v Združene države, imela tudi Harryjeva žena, še trdi Myers, zaradi tega pa ni trpel le odnos z bratom, temveč tudi z očetom in ostalimi člani družine. Da so odnosi skrhani, zaradi tega pa je prišlo do sporov, je priznal tudi Harry, ki v intervjuju za BBC maja lani dejal, da je svoji družini vse odpustil.
