Princ Harry pomoč za spravo z bratom iskal tudi pri mediatorju

Princ Harry naj bi skušal vzpostaviti stik z bratom in se spraviti z odtujenim bratom, zato je pomoč poiskal celo pri mediatorju, a bodoči prestolonaslednik ne pozabi in odpušča tako zlahka. Strokovnjak za kraljevo družino Omid Scobie je za Us Weekly nedavno povedal, da je Harry odnos z bratom skušal popraviti pred dvema letoma, a je bil pri tem neuspešen.

Princ William in princ Harry imata skrhan odnos. FOTO: Profimedia

"Imel sem nekaj pogovorov z ljudmi, ki so v tesnih odnosih s princem Harryjem, ti pa so mi razkrili, da je skušal s pomočjo mediatorja, ki je skupni prijatelj obeh bratov, vzpostaviti stik z bratom in upal, da se bosta z njegovo pomočjo lahko pogovorila," je dejal Scobie in ob tem dodal, da se pogovor ni zgodil. "Ni bil uspešen v nobenem oziru. Kot zunanjemu opazovalcu se mi zdi, da zid med njima še vedno stoji. Če se ne bo spremenil odnos na obeh straneh, ne bomo nikoli našli načina, kako bi to lahko spremenili," je prepričan pisatelj in strokovnjak.