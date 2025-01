Princ Harry dosegel poravnavo s tabloidom: opravičilo in 'znatna' odškodnina.

Princ Harry je dosegel poravnavo v tožbi proti News Group Newspapers (NGN), podjetju v lasti Ruperta Murdocha , ki izdaja britanski tabloid The Sun in sedaj že ukinjen News of The World. Poravnava po poročanju tujih medijev vključuje "popolno in nedvoumno" opravičilo in priznanje napačnega ravnanja s strani NGN.

Tiskovna družba se je opravičila za svoja dejanja in dejala, da je "resno posegla" v Harryjevo zasebno življenje med letoma 1996 in 2011, "vključno z incidenti nezakonitih dejavnosti, ki so jih izvajali zasebni preiskovalci, ki delajo za The Sun." Medijska družba je sporočila, da bo Harryju plačala "znatno" odškodnino. "Priznavamo in se opravičujemo za stisko, povzročeno vojvodi, in škodo, povzročeno prijateljskim in družinskim odnosom. Sprejeli smo odločitev, da mu bomo plačali znatno odškodnino."

NGN se je opravičil za "vdiranje v telefon, nadzor in zlorabo zasebnih informacij s strani novinarjev in zasebnih preiskovalcev po navodilih News of the World. NGN se nadalje opravičuje vojvodi za vpliv obsežnega poročanja in resnega vdora v njegovo zasebno življenje, pa tudi v zasebno življenje Diane, valižanske princese, njegove pokojne matere, še posebej v njegovih mladih letih." Podjetje je sicer pred sojenjem vse obtožbe odločno zanikalo.

Poravnava je epilog pravnega boja, ki se je začel leta 2019, ko je princ Harry tožil NGN zaradi domnevnega nezakonitega zbiranja informacij, ki je segalo v devetdeseta leta preteklega stoletja in začetek tega tisočletja. V tožbi je odtujeni član angleške kraljeve družine trdil, da so novinarji The Sun nezakonito zbirali informacije o njem in za to najeli zasebne detektive. V tožbi je tudi trdil, da so višji vodstveni delavci The Sun vedeli za domnevno nezakonito zbiranje informacij in to prikrili.