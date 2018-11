Princ Harry posnel ljubko fotografijo svoje žene

''Hvala, Nova Zelandija za najboljši teden najine turneje,'' sta zapisala vojvodinja Sussekška in vojvoda Sussekški in nadaljevala: ''V čast nama je bilo, da sva spoznala toliko prijaznih Kiwisov (op. a., vzdevek, ki se mednarodno uporablja za ljudi z Nove Zelandije). Avstralija, Fidži, Tonga in Nova Zelandija, odhajava polna navdiha in z mislijo, da lahko vsak izmed nas poskrbi za spremembo.'' Nato sta še dodala citat pokojne političarke Kate Sheppard: ''Dež, ki osveži posušeno zemljo, je sestavljen iz posameznih kapljic.''

16-dnevna turneja je za Harryja in Meghan zelo pomembna. Ne samo, da je bila to njuna prva uradna turneja kot poročen par, ampak sta že prvi dan njunega prihoda presenetila z novico, da je na poti dojenček. Bodoča starša že resno razmišljata o otrokovem imenu, saj sta med potovanjem dejala, da sta dobila kar nekaj predlogov in da je seznam z imeni že precej dolg.