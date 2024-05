Princ Harry potrdil: oče je preveč zaseden, da bi ga sprejel v Londonu

"Kot odgovor na številna poizvedovanja in nenehna ugibanja, ali se bo vojvoda susseški med njegovo vrnitvijo v Združeno kraljestvo sestal tudi s svojim očetom, sporočamo, da žal to ne bo mogoče, saj ima njegovo visočanstvo preveč obveznosti," je za Page Six povedal Harryjev tiskovni predstavnik. "Vojvoda seveda razume, da ima njegov oče številne obveznosti in prioritete, ter upa, da se bosta kmalu znova srečala," je še dodal.

Harry je že prispel v London, kjer se bo udeležil 10 iger Invictus. V domovino je pripotoval sam, saj se je njegova žena Meghan Markle odločila, da z otrokoma ostane v Kaliforniji. Čeprav naj bi 39-letnik na dogodek povabil tudi ostale člane kraljeve družine in na ta način skušal doseči spravo, pa se ti njegovemu vabilu niso odzvali.