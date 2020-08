Princ Harry pozval k popolnemu preoblikovanju družbenih omrežij

"Digitalna pokrajina je slabo razvita in podjetja imajo možnost, da razmislijo o svoji vlogi pri financiranju in podpori spletnih platform, ki so ustvarile okolje, ki ima krizo sovraštva in resnice," je povedal princ Harry , ki želi spremeniti način delovanja priljubljenih družbenih medijev, ki postajajo vse bolj negativno okolje za ljudi.

Večina ljudi sicer rada preživlja čas na družbenih omrežjih, kot so Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, ki so brezplačen način za zabavo, pridobivanje informacij in enostavna platforma za ohranjanje vezi s prijatelji. Harry ob tem opozarja, da poleg lepih fotografij, zabavnih vsebin in opomnikov za rojstne dni, aplikacije zbirajo osebne podatke. "Vsakič, ko naredite klik, izvejo več o vas. Z našimi informacijami in zasebnimi podatki trgujejo za oglaševalski prostor," je zapisal Harry. "Cena, ki jo vsi plačujemo, je veliko višja, kot se zdi na prvi pogled. Medtem ko smo običajno potrošniki, ki kupujemo izdelek, smo v tem nenehno spreminjajočem digitalnem svetu izdelek."

Idejo o prenovi spletnega sveta je razvil, ko sta skupaj s soprogo Meghan Markle sprožila kampanjo Stop Hate For Profit, ki temelji na državljanskih pravicah in rasni pravičnosti. Deluje na področju spreminjanja politike glede sovražnega govora na spletu, natančneje na Facebooku .

Želi si, da bi tisti, ki imajo v rokah družbena omrežja, oblikovali nove standarde za spoprijemanje s sovražnim govorom in spremenili način sodelovanja s potrošniki. Podjetja poziva, naj preoblikujejo zgradbo posameznih spletnih skupnosti na način, ki bo bolj odgovoren do sovraštva, kjer bo imela prostor resnica in ne laž, kjer bo v ospredju pravičnost namesto krivice in strahu.

"Nov pristop se mora razširiti na digitalno skupnost, v kateri vsak dan sodeluje milijarda ljudi. Ko naredimo pravilno stvar, ko ustvarimo varen prostor na spletu, takrat bomo zmagovalci." Priznal je, da je še veliko dela in kako se zdi za nekoga, ki ne pozna algoritmov, nakupov oglasov in digitalnega sveta, to zelo težko. "To je šele začetek. Upamo, da je to začetek gibanja, v katerem kot ljudje postavljamo skupnost in povezanost, strpnost in empatijo ter veseljem in prijaznost,"je zaključil vojvoda.